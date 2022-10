Angela Lansbury salvó a su hija de caer en las manos de Manson

A-AA+

La actriz británica Angela Lansbury, conocida mundialmente por su rol en la serie televisiva "La reportera del crimen", murió a los 96 años, la triste noticia se dio a conocer través de las redes sociales este martes. Pese a que su vida artística estuvo relacionada con temas oscuros, en realidad la celebridad sí estuvo indirectamente involucrada con el criminal Charles Manson en la década de los 60.

Recordemos que Lansbury vivió gran parte de su vida en Los Ángeles, sin embargo, en una ocasión tuvo que huir de la ciudad por un escalofriante motivo.

La actriz contó a "The Mail" que salió con la esperanza de rescatar a su hija de las garras de Charles Manson.

Diedre, quien ahora tiene 69 años, se había unido al grupo encabezado por el asesino que orquestó entre otros crímenes, la muerte de la también actriz hollywoodense Sharon Tate, un suceso que marcó a la industria del entretenimiento en 1969.

"Me duele decirlo pero, en un momento, Deidre estaba con una multitud encabezada por Charles Manson", expresó en aquel entonces Lansbury.

¿Pero qué empujó a Deidre a llegar con Manson?, de acuerdo con lo relatado por "La reportera del Crimen", el consumo de drogas fue lo que llevó a sus hijos a llegar a círculos peligrosos.

"Ella era una de los muchos jóvenes que lo conocían, y estaban fascinados. Era un personaje extraordinario, carismático en muchos sentidos, no hay duda al respecto", dijo.

La mujer también reveló que le había dicho a su esposo Peter Shaw que se fueran: "Me atrajo Irlanda porque era el lugar de nacimiento de mi madre y también era un lugar donde mis hijos no estarían expuestos a más malas influencias".

La actriz aprendió a cocinar y dejó de trabajar durante un año, momento que dedicó a sus hijos, lo que meses más tarde ayudaría a mejorar su "conducta".

"Anthony salió de sus malos hábitos con bastante rapidez. A Deidre le tomó un poco más de tiempo, pero finalmente se casó y ella y su esposo ahora viven en Los Ángeles, donde tienen su propio restaurante italiano", recordó.