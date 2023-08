Angus Cloud: ¿Qué personaje interpretó el actor en "Euphoria"?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- El actor Angus Cloud, cuya muerte a los 25 años de edad fue reportada por su familia este lunes al medio TMZ, saltó a la fama tras su participación en la serie "Euphoria", donde compartió créditos con Zendaya, Alexa Demie y Sydney Sweeney.

La producción de HBO se estrenó en 2019 y logró cosechar millones de fans gracias a su trama. Fue en enero de 2022 que llegó a la pantalla chica la segunda entrega y en ella el personaje de Cloud fue fundamental para el cierre de la trama.

Tras darse a conocer la muerte de Cloud surgieron dudas acerca de lo que podría pasar con su personaje, recordando que él le dio vida a Fezco, un traficante de drogas y amigo de Rue (Zendaya).

En "Euphoria", durante el cierre de la temporada, Fezco y Lexi Howard, interpretada por Maude Apatow, dieron indicios de un posible romance, mismo que intentaban pasar desapercibido como una amistad.

Uno de los grandes momentos que ofrecieron a sus fans fue cuando Fezco le cantó el tema "Stand by me" a Lexi, quien también es hermana de Cassie (Sydney Sweeney) en la historia.

Un día, Fezco iba a ver la obra de su enamorada, pero termina involucrado en una emboscada con policías. Durante el enfrentamiento, una bala lo impactó en el estómago, dejándolo gravemente herido.

El personaje fue arrestado y acusado de los asesinatos de Mouse y Custer. En tanto, su hermano menor Ashtray (Javon Walton) perdió la vida luego de ser abatido.

El final de la temporada dejó abierta la posibilidad de darle un nuevo rumbo a Fez, aunque con el deceso del actor los planes podrían cambiar cuando se confirme el estreno de la tercera temporada de "Euphoria".

En el comunicado emitido por los familiares de Angus Cloud no se reveló la causa de fallecimiento, aunque indicaron que el famoso enfrentaba una lucha contra la salud mental, y posibles adicciones.

En tanto, la cuenta oficial de HBO se despidió del actor con una fotografía:

"Estamos increíblemente entristecidos por enterarnos de la muerte de Angus Cloud. Era inmensamente talentoso y era una parte querida de la familia de HBO y Euphoria. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus amigos y familiares en este momento difícil", se lee en el post.