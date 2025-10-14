Anuncia MTV cierre de cinco de sus canales musicales
Esto se concretará a partir del 31 de diciembre de 2025
De acuerdo a información replicada por el diario Milenio, tras 44 años de revolucionar la cultura pop con videoclips icónicos, MTV enfrenta un giro drástico.
" Paramount+ , su casa matriz, ha anunciado el cierre definitivo de cinco canales dedicados exclusivamente a la música a partir del 31 de diciembre de 2025", retomó el diario mexicano.
"Aunque el canal principal MTV HD sobrevivirá, su programación se centrará en reality shows y entretenimiento, dejando atrás los videoclips 24/7. Este movimiento no solo apaga señales, sino que marca el fin de una era televisiva.
"La decisión no surgió de la nada, sino de una combinación de factores económicos y culturales que han erosionado el modelo tradicional de MTV .
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"El detonante principal es la reciente fusión entre Paramount+ Global y Skydance Media , que ha creado la nueva Paramount+ Skydance Corporation y ha impulsado un recorte presupuestario agresivo de 500 millones de dólares.
"Esta reestructuración busca priorizar el streaming y las plataformas digitales , como Paramount+ + y Pluto TV , donde el consumo de contenidos es más rentable y adaptable.
"Pero el problema va más allá de las finanzas: la audiencia ha migrado masivamente. Desde 2011, cuando el canal principal abandonó los videoclips por realities como Jersey Shore o Teen Mom, MTV delegó la música a canales secundarios.
"Hoy, según reportes de Variety, el 90% de la música se descubre en YouTube , Spotify o TikTok, donde los usuarios controlan el ritmo sin esperar un horario fijo.
"La caída en ratings , el alto costo operativo de señales lineales y la fragmentación del consumo juvenil han hecho insostenibles estos canales", agrega el portal de Milenio .
¿Qué canales musicales cierra MTV? Países afectados
Los canales afectados y que cerrarán su transmisión definitivamente el 31 de diciembre de 2025 son:
MTV Music: El principal para música actual y lanzamientos, con rotación 24/7 de videoclips .
MTV 80s: Dedicado a hits de los años 80, nostalgia de la era dorada de MTV con artistas como Michael Jackson y Madonna.
MTV 90s: Enfocado en los 90, con grunge, hip-hop y pop icónico de Nirvana, TLC y Britney Spears.
Club MTV : Especializado en dance, EDM y música para fiestas, heredero de programas como Club MTV . MTV Live: Transmisiones en vivo de conciertos y sesiones acústicas, similar a Unplugged.
Estos cierres eliminan la oferta musical lineal de MTV en TV tradicional, dejando al canal principal MTV HD centrado en reality shows .
¿Qué países se verán afectados?
El apagón, que marca la transición de Paramount+ hacia las plataformas digitales como Paramount+ + y Pluto TV , inicia en Europa y se expandirá progresivamente a otros mercados globales. Los primeros en ver el cese de transmisiones serán el Reino Unido e Irlanda el 31 de diciembre de 2025.
Le seguirá el cierre en Europa continental, impactando a naciones clave como Francia, Alemania, Austria, Polonia y Hungría, junto con señales relacionadas en el Benelux y Europa Central/Oriental.
Más allá del continente europeo, el cierre se extenderá a mercados como Australia y Brasil, y se prevé una afectación generalizada en Latinoamérica a partir de 2026.
Es importante notar que, por ahora, Estados Unidos es la principal excepción, donde MTV se mantendrá debido a su rentabilidad.
¿Cómo ver MTV en México?
En México, la noticia genera incertidumbre, pero no pánico inmediato. No hay confirmación oficial de cierre para el país en 2025; el canal principal MTV Latinoamérica HD seguirá disponible en proveedores de TV de pago como Izzi, Totalplay o Sky, aunque enfocado en realities y no en música continua.
Los canales temáticos como MTV 80s o Club MTV podrían desaparecer en 2026 si se extiende el plan latinoamericano. Para no perder el espíritu musical de MTV , las alternativas son:
Plataformas de streaming: Paramount+ + ofrece contenidos exclusivos de MTV , incluyendo episodios de Unplugged y eventos como los VMA. Pluto TV , gratuito con anuncios, tiene canales virtuales dedicados a música retro y pop.
Apps y redes sociales: La app oficial de MTV (disponible en iOS y Android) transmite lives, clips y playlists curadas. En YouTube, el canal oficial de MTV Latinoamérica sube videos clásicos y nuevos lanzamientos.
En México MTV llegó en 1993 y se volvió un ícono con los VMALAs por lo que usuarios en redes han reaccionado con memes y reacciones sobre este cierre, el cual marca el fin de la era en la televisión.
no te pierdas estas noticias
Anuncia MTV cierre de cinco de sus canales musicales
Redacción
Esto se concretará a partir del 31 de diciembre de 2025
Alejandra Guzmán reaparece tras cirugía de columna exitosa
El Universal
Tras 57 años de carrera, Alejandra Guzmán se recupera satisfactoriamente de una operación en la columna.
Fede Dorcaz grabó un asalto días antes de ser asesinado en CDMX
El Universal
El cantante argentino, de 29 años, fue atacado mientras manejaba sobre el Periférico. Su novia, la influencer Mariana Ávila