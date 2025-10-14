Anuncia MTV cierre de cinco de sus canales musicales

De acuerdo a información replicada por el diario Milenio, tras 44 años de revolucionar la cultura pop con videoclips icónicos, MTV enfrenta un giro drástico.

" Paramount+ , su casa matriz, ha anunciado el cierre definitivo de cinco canales dedicados exclusivamente a la música a partir del 31 de diciembre de 2025", retomó el diario mexicano.

"Aunque el canal principal MTV HD sobrevivirá, su programación se centrará en reality shows y entretenimiento, dejando atrás los videoclips 24/7. Este movimiento no solo apaga señales, sino que marca el fin de una era televisiva.

"La decisión no surgió de la nada, sino de una combinación de factores económicos y culturales que han erosionado el modelo tradicional de MTV .

"El detonante principal es la reciente fusión entre Paramount+ Global y Skydance Media , que ha creado la nueva Paramount+ Skydance Corporation y ha impulsado un recorte presupuestario agresivo de 500 millones de dólares.

"Esta reestructuración busca priorizar el streaming y las plataformas digitales , como Paramount+ + y Pluto TV , donde el consumo de contenidos es más rentable y adaptable.

"Pero el problema va más allá de las finanzas: la audiencia ha migrado masivamente. Desde 2011, cuando el canal principal abandonó los videoclips por realities como Jersey Shore o Teen Mom, MTV delegó la música a canales secundarios.

"Hoy, según reportes de Variety, el 90% de la música se descubre en YouTube , Spotify o TikTok, donde los usuarios controlan el ritmo sin esperar un horario fijo.

"La caída en ratings , el alto costo operativo de señales lineales y la fragmentación del consumo juvenil han hecho insostenibles estos canales", agrega el portal de Milenio .

¿Qué canales musicales cierra MTV? Países afectados

Los canales afectados y que cerrarán su transmisión definitivamente el 31 de diciembre de 2025 son:

MTV Music: El principal para música actual y lanzamientos, con rotación 24/7 de videoclips .

MTV 80s: Dedicado a hits de los años 80, nostalgia de la era dorada de MTV con artistas como Michael Jackson y Madonna.

MTV 90s: Enfocado en los 90, con grunge, hip-hop y pop icónico de Nirvana, TLC y Britney Spears.

Club MTV : Especializado en dance, EDM y música para fiestas, heredero de programas como Club MTV . MTV Live: Transmisiones en vivo de conciertos y sesiones acústicas, similar a Unplugged.

Estos cierres eliminan la oferta musical lineal de MTV en TV tradicional, dejando al canal principal MTV HD centrado en reality shows .

¿Qué países se verán afectados?

El apagón, que marca la transición de Paramount+ hacia las plataformas digitales como Paramount+ + y Pluto TV , inicia en Europa y se expandirá progresivamente a otros mercados globales. Los primeros en ver el cese de transmisiones serán el Reino Unido e Irlanda el 31 de diciembre de 2025.

Le seguirá el cierre en Europa continental, impactando a naciones clave como Francia, Alemania, Austria, Polonia y Hungría, junto con señales relacionadas en el Benelux y Europa Central/Oriental.

Más allá del continente europeo, el cierre se extenderá a mercados como Australia y Brasil, y se prevé una afectación generalizada en Latinoamérica a partir de 2026.

Es importante notar que, por ahora, Estados Unidos es la principal excepción, donde MTV se mantendrá debido a su rentabilidad.

¿Cómo ver MTV en México?

En México, la noticia genera incertidumbre, pero no pánico inmediato. No hay confirmación oficial de cierre para el país en 2025; el canal principal MTV Latinoamérica HD seguirá disponible en proveedores de TV de pago como Izzi, Totalplay o Sky, aunque enfocado en realities y no en música continua.

Los canales temáticos como MTV 80s o Club MTV podrían desaparecer en 2026 si se extiende el plan latinoamericano. Para no perder el espíritu musical de MTV , las alternativas son:

Plataformas de streaming: Paramount+ + ofrece contenidos exclusivos de MTV , incluyendo episodios de Unplugged y eventos como los VMA. Pluto TV , gratuito con anuncios, tiene canales virtuales dedicados a música retro y pop.

Apps y redes sociales: La app oficial de MTV (disponible en iOS y Android) transmite lives, clips y playlists curadas. En YouTube, el canal oficial de MTV Latinoamérica sube videos clásicos y nuevos lanzamientos.

En México MTV llegó en 1993 y se volvió un ícono con los VMALAs por lo que usuarios en redes han reaccionado con memes y reacciones sobre este cierre, el cual marca el fin de la era en la televisión.