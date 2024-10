Aracely Arámbula "salta" por sus hijos

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- Aracely Arámbula se ha dado a conocer como una gran madre, siempre presente para Daniel y Miguel y no es sorpresa que la actriz saliera en defensa de los menores cuando fue cuestionada acerca de si es verdad que, a su corta edad, ya son fumadores.

"La Chule" fue captada con el elenco de la obra de teatro "Las leonas" —de la que es madrina de honor—, y aunque precisó que había acudido para disfrutar de la puesta en escena, no pudo evitar que la prensa le preguntara acerca de "Luismi", pues hace sólo unos días dio a conocer que sus hijos se habían reencontrado con su padre en agosto pasado, cuando "El Sol" ofreció uno de sus conciertos en Chihuahua, ciudad natal de la actriz.

En lo que no se quedó callada fue en el tema relacionado a sus hijos, ya que recientemente han causado mucha polémica, pues Kadri Paparazzi publicó un video en el que se puede ver a uno de ellos fumando. "No, mis hijos están en mucho deporte y los acabo de inscribir en un gimnasio y están felices entrenando y están en clases de box, ya no inventen cosas, mis hijos son normales, muy sanos, no inventen", expresó.