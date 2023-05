Ariana Grande rinde homenaje a las víctimas de Manchester de 2017

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 23 (EL UNIVERSAL).- Seis años después del terrible atentado en su concierto en Manchester, Inglaterra, la estrella estadounidense Ariana Grande sigue honrando la memoria de las víctimas. Este 22 de mayo marca otro aniversario de aquel suceso, y la cantante utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje.

Mediante su cuenta de Instagram, Grande compartió algunos videos de un paisaje y un emoji de abeja, lo que para ella significó un homenaje para las 22 personas fallecidas y sus familias: "I love you", se lee sobre la instantánea.

El 22 de mayo de 2017, la intérprete de "Side to Side" y los asistentes a su concierto vivieron momentos de terror dentro de las instalaciones del Manchester Arena, pues un joven detonó una bomba al final del espectáculo, lo que dejó el saldo de 22 personas fallecidas y más de 500 lesionadas, por lo que fueron trasladadas a diversos hospitales de la región.

En los videos que se publicaron en aquel entonces, se alcanza a percibir el pánico que desató el ataque suicida. El impacto para la famosa fue tal, que pospuso su gira "Dangerous Woman" y no se presentó durante dos semanas.

De acuerdo con PageSix, la famosa recaudó 13 millones de dólares para los familiares de los fallecidos, cifra que obtuvo debido a que realizó un concierto benéfico en el que actuaron personalidades como Justin Bieber, Katy Perry, Chris Martin, entre otros.

La muerte de dichas personas provocó una conmoción mundial y también la solidaridad del pueblo británico.

Desde entonces, Ariana también se ha encargado de enviar regalos en navidad a pacientes del Royal Manchester Children's Hospital Charity y de otros hospitales locales.