ARMYs marchan hacia Profeco por concierto de BTS

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- Fanáticos del grupo surcoreano, BTS, organizaron una marcha en la Ciudad de México para exigir información clara y concisa sobre la venta de boletos de los conciertos programados para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros.

La movilización se llevará a cabo este lunes 19 de enero a las 9:00 de la mañana en la estación "Cuauhtémoc" de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la capital del país.

Esta marcha ARMY se dirigirá hacia la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Centro ´Leona Vicario´, ubicada en Dr. Carmona y Valle 11, Colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué exigen los ARMYs con la marcha pacífica?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El anuncio de los tres conciertos del popular grupo de K-Pop en la CDMX causó revuelo en redes sociales, sin embargo, rápidamente surgió la crítica y la polémica respecto a la preventa y venta de boletos por parte de Ticketmaster.

Luego de que la empresa hiciera una publicación sobre cómo registrarse para la preventa BTS ARMY Membership, los fans exigieron información clara sobre los precios y el mapa oficial del recinto.

Como respuesta a las críticas, Ticketmaster publicó: "Los mapas estarán disponibles al iniciar ventas; la gira usa diseño 360° en redondo, con audiencia en el centro". Respecto a los precios, la empresa comentó: "Se conocerán en la fila virtual, junto a disponibilidad de zonas".

Ante esto, el fandom de BTS, conocido por estar muy bien organizado, se dirigió a la Profeco con la petición de supervisar y garantizar la transparencia en la venta de boletos para los conciertos de mayo, y organizaron la marcha pacífica de este lunes.

Los ARMYs de BTS exigen:

La publicación de los precios para el concierto antes de la preventa y la venta general.

Publicación del mapa oficial del Estadio GNP Seguros para los conciertos.

Determinación de los cargos adicionales, así como todas las condiciones de la venta.

Esclarecimiento sobre los paquetes especiales (qué incluyen, cuánto cuestan, etc.)

En la publicación hecha por el grupo de Facebook "BTS México Borahae World" se especifica: "Manifestación totalmente pacífica y respetuosa, con el fin de obtener apoyo institucional y que Ticketmaster de precios y zonas claras antes de la preventa, sin precios dinámicos".

¿Qué acciones tomará la Profeco?

Como respuesta, la mañana de este lunes, durante la conferencia presidencial, el procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, afirmó que ya se han puesto en contacto con la empresa boletera y la organizadora.

También confirmó que este mismo lunes, la Profeco enviará un documento formal al proveedor, exhortando que se transparente toda la información solicitada por el fandom, incluyendo los detalles de las preventas y la venta general.