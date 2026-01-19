Salinas Pliego tiene 5 días para pagar 51 mil mdp

El empresario Ricardo Salinas Pliego tendrá que realizar el pago de los impuestos que debe en esta semana, de acuerdo con los plazos del Código Fiscal, toda vez que la semana pasada fue requerido oficialmente el pago y la notificación fue recibida por la empresa el viernes pasado, informó hoy Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cuestionado sobre el adeudo de Salinas Pliego y el plazo para que pague los 51 mil millones de pesos (mdp) que tiene pendientes, indicó que el 9 de enero se enviaron los requerimientos de pago correspondientes y que se notificó el jueves pasado, por lo que "a partir del viernes ya surte efectos".

"Y el Código Fiscal de la Federación establece que a partir de que surge efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen cinco días, que sería esta semana", declaró el funcionario en la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Gobierno de México cobrará a partir de enero del próximo año al menos 51 mil mdp a Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, informó el SAT.

Salinas Pliego tiene 5 días para pagar su adeudo de impuestos: el viernes es la fecha límite. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro

"Esperamos que pague", dijo hoy la Presidenta Sheinbaum y evitó referirse a la posibilidad de que no haya pago. Si para el cierre del viernes 23 de enero no paga, el máximo descuento deja de aplicar.

La mandataria había revelado el viernes pasado que el SAT "ya notificó" a las empresas de Grupo Salinas para que paguen los 51 mil millones de pesos que adeudan y rechazó que Salinas Pliego sea un perseguido político, como denunció el magnate ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Sheinbaum Pardo explicó que, después de la notificación del SAT de la cantidad que se adeuda, las empresas de Salinas Pliego tienen un lapso para pagar y pueden beneficiarse de un descuento de hasta 39 por ciento y hacerlo en varios pagos, como lo detalló el 19 de diciembre Antonio Martínez Dagnino, titular de ese organismo.

"No hay persecución política, no hay violación de ningún derecho humano, sino sencillamente un requerimiento del SAT, que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que es válido, que los amparos no son válidos y que la resolución de los tribunales es la que debe ser. Por cierto, ya se notificó y estamos esperando a ver qué pasa", afirmó.