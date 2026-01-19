Profeco atenderá inquietudes por conciertos de BTS en México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que ha recibido miles de quejas y solicitudes por parte de seguidores de la banda surcoreana BTS, ante la falta de certidumbre sobre los precios, cargos y condiciones de venta de los boletos para los conciertos que el grupo ofrecerá en mayo próximo en la Ciudad de México.

Durante la conferencia presidencial, el procurador Federal del Consumidor, César Iván Escalante Ruiz, detalló que del jueves de la semana pasada a la fecha, la dependencia ha recibido 4 mil 746 correos electrónicos y documentos de fans que solicitan la intervención de Profeco para que se garantice información clara y oportuna en el proceso de venta de entradas que pondrá en venta Ticketmaster y la empresa OCESA.

Los seguidores del grupo han exigido que se anuncien con anticipación los precios, se publiquen los mapas de asientos, se definan los cargos adicionales, así como las condiciones completas de venta, incluidos los paquetes especiales que suelen ofrecerse en este tipo de espectáculos.

Escalante Ruiz señaló que desde que se dio a conocer la realización de tres conciertos de BTS en la capital del país, se ha generado una amplia conversación en redes sociales, lo que motivó a Profeco a establecer contacto inmediato con la empresa boletera responsable, la cual recientemente se incorporó al sistema Concilia Exprés, lo que permite una comunicación directa entre consumidores y proveedor.

En este contexto, el procurador anunció que este mismo día Profeco enviará un exhorto formal al proveedor para que transparente toda la información solicitada por los aficionados, incluyendo el detalle de las preventas y la venta general.

De acuerdo con la información preliminar, se prevé que exista al menos dos preventas y una venta general: una dirigida a miembros del club oficial del grupo, otra para usuarios de servicios financieros que patrocinan a la boletera y, posteriormente, la venta abierta al público. Profeco también solicitará que se informe qué porcentaje de boletos será destinado a cada una de estas etapas.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la relevancia del fenómeno cultural que representa BTS y celebró su próxima visita al país, al señalar que se trata de una petición histórica de las y los jóvenes mexicanos.

Asimismo, Escalante Ruiz aseguró que Profeco mantiene vigilancia permanente sobre el resguardo de los datos personales de los usuarios de plataformas de venta de boletos, y recordó que las empresas tienen la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos en materia de protección de información.