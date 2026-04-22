logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ADRIANA FESTEJA 70 AÑOS DE VIDA

Fotogalería

ADRIANA FESTEJA 70 AÑOS DE VIDA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Asesinan a exreina de belleza Carolina Flores en CDMX

Su suegra sería la responsable del homicidio en Polanco III

Por El Universal

Abril 22, 2026 11:42 a.m.
A
Foto: Especial

Foto: Especial

Carolina Flores, exreina de belleza, fue localizada sin vida dentro de su departamento en la colonia Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Según los reportes preliminares, los hechos habrían tenido lugar desde el pasado 15 de abril dentro del inmueble ubicado en la calle Edgar Allan Poe número 14, departamento 203, donde la víctima se encontraba en compañía de su esposo y la madre de este.

De acuerdo con el testimonio que Alejandro presentó ante las autoridades ministeriales, su madre, Erika, habría disparado en repetidas ocasiones contra Carolina, quien murió al interior del departamento.

Por lo anterior, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación con el fin de esclarecer el crimen y definir la posible responsabilidad de la mujer señalada por el denunciante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


- Esta fue la última publicación en redes sociales de Carolina Flores

Por medio de TikTok, la exreina de belleza (fue Miss Teen Universe en 2017) compartió su última publicación, donde se le aprecia realizar un trend sobre el cantante Justin Bieber con la siguiente leyenda: "¿Cómo que hay personas en bieberchella que no se saben esta?", refiriéndose a la canción.

Hasta el momento, la publicación cuenta con más de 28 mil reproducciones. Asimismo, algunos usuarios han comentado la publicación, donde lamentan lo sucedido.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Asesinan a exreina de belleza Carolina Flores en CDMX
Asesinan a exreina de belleza Carolina Flores en CDMX

Asesinan a exreina de belleza Carolina Flores en CDMX

SLP

El Universal

Su suegra sería la responsable del homicidio en Polanco III

Luisito Comunica acusa estafa en boletos para The Weeknd
Luisito Comunica acusa estafa en boletos para The Weeknd

Luisito Comunica acusa estafa en boletos para The Weeknd

SLP

El Universal

Luisito Comunica había sido estafado antes por StubHub en compra de boletos para Daddy Yankee.

Muere la actriz Karina Duprez a los 79 años
Muere la actriz Karina Duprez a los 79 años

Muere la actriz Karina Duprez a los 79 años

SLP

El Universal

La ANDI confirma el fallecimiento de la hija de Magda Guzmán; tuvo amplia trayectoria en telenovelas, teatro y cine

Diez años sin Prince, un irrepetible que redefinió el pop
Diez años sin Prince, un irrepetible que redefinió el pop

Diez años sin Prince, un irrepetible que redefinió el pop

SLP

EFE