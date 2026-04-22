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ADRIANA FESTEJA 70 AÑOS DE VIDA

LE DESEAN BIENESTAR

Por Maru Bustos PULSO

Abril 22, 2026 03:00 a.m.
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Adriana Ojeda Núñez festejó sus setenta años de vida en una estupenda celebración con la familia y grupos de amigas.

Para esta ocasión especial, eligió detalles en los que imprimió su estilo.

Ahí con ella, sus hijos: Fernando, Adriana, Lorena y Martina Martínez Ojeda, quienes la apoyaron con los preparativos para la reunión.

Emocionada, la festejada recibió a los invitados, quienes le expresaron bienestar.

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Además, le reafirmaron el afecto que le tienen.

Entusiasmados, los ahí reunidos charlaron acerca de los proyectos que emprenderán, de algunas experiencias de la temporada y anécdotas familiares. En el feliz encuentro, un ambiente de armonía.

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