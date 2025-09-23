Bad Bunny hace historia en el streaming con su concierto récord

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Bad Bunny sigue dando de qué hablar más allá del mundo de la música. Con su presentación "No me quiero ir de aquí: Una Más", el artista puertorriqueño rompió un nuevo récord al convertirse en el concierto más visto en la historia de Amazon Prime Video.

El evento, con una duración de tres horas, llenó por completo el Coliseo de Puerto Rico y fue transmitido simultáneamente en Amazon Music, Twitch y Prime Video, causando un fenómeno global que volvió a demostrar el poder de convocatoria del "Conejo Malo".

¿Cuántas personas vieron el concierto de Bad Bunny?

El intérprete de "DTMF" alcanzó 11.2 millones de visualizaciones con este show transmitido el 20 de septiembre, superando por amplio margen a otras producciones destacadas: "Homecoming" de Beyoncé (5 millones), "The Eras Tour" de Taylor Swift (4.8 millones) y "Permission to Dance On Stage" de BTS (4.3 millones).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con estas cifras, Bad Bunny confirma su posición como uno de los artistas más influyentes del entretenimiento digital y la música urbana a nivel mundial.

¿Cómo se vivió el show "No me quiero ir de aquí: Una Más"?

Los fans disfrutaron de momentos inolvidables, como la colaboración sorpresa con Marc Anthony para interpretar "Preciosa", que provocó ovaciones masivas.

El espectáculo también contó con invitados especiales como Arcángel, De La Ghetto, RaiNao, Jowell y Randy, Chuwi y Los Pleneros de la Cresta, quienes llenaron el escenario de energía y ritmos latinos.

Tras cerrar esta exitosa residencia, Bad Bunny continuará su gira mundial por América Latina, Europa y Asia.

En diciembre, el cantante regresará a México para ofrecer ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, con fechas confirmadas para los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de ese mes, prometiendo shows inolvidables para sus fans mexicanos.