Bad Bunny inicia su tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 10 (EL UNIVERSAL).- "PIToRRo de Coco", "Baile inolvidable", "NUEVAYoL" y otros éxitos sonarán este miércoles en el Estadio GNP, cuando Bad Bunny se presente ante sus fans en la Ciudad de México.

Este concierto dará inicio a una serie de ocho fechas que forman parte del esperado tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS, y que han generado gran expectativa por la producción y la inclusión de la icónica "Casita", símbolo distintivo en sus shows.

Revelan imágenes del escenario

Horas antes del concierto, la cuenta de Tickets MX compartió fotos de los preparativos, donde destaca una imponente pantalla LED que acompañará videos y animaciones del artista.

En el césped del estadio se instaló "La Casita", ubicada en la zona "General B", un espacio donde Bad Bunny suele compartir escenario con artistas invitados.

Para complementar el montaje, también está el segundo escenario llamado "Los Vecinos".

Mientras tanto, técnicos afinan los últimos detalles para que todo esté listo esta noche. Las fechas del tour en CDMX son miércoles, jueves 11, viernes 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.

¿Qué es "La Casita"?

"La Casita" forma parte del universo visual de Bad Bunny, representando una vivienda tradicional puertorriqueña con colores y esencia caribeña. Fue presentada originalmente en su residencia en Puerto Rico durante el show "No me quiero ir de aquí".

Basada en una casa real de Humacao, Puerto Rico, donde se filmó el cortometraje Debí tirar más fotos, la estructura fue diseñada por Mayna Magruder Ortiz y construida por Rafael Pérez Rodríguez.

Polémica por la ubicación de "La Casita" en México

La inclusión de "La Casita" en la zona General B, una de las áreas de menor precio del recinto, desató críticas entre quienes adquirieron boletos VIP, Pits o General A, pues esperaban una vista privilegiada del escenario principal.

Muchos califican el cambio como "injusto" y algunos han solicitado reembolsos, acusando falta de transparencia en la distribución original de entradas.

En respuesta, la promotora OCESA ofreció devoluciones a quienes lo deseen, además de presentar la nueva sección "Los Vecinos" como parte del montaje.