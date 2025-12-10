Compra Adán Augusto miles de libros de AMLO

El senador Adán Augusto López Hernández reveló que aún no ha pagado a la empresa editora del libro "Grandeza", escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, los miles de ejemplares que compró para regalar a sus compañeros de la bancada de Morena.

En entrevista, dijo que desconoce a cuánto asciende el costo, pero aseguró que consiguió un gran descuento y el libro, que tiene un precio al público de 448 pesos en librerías, se lo dejaron en "ciento y tantos" cada uno.

El líder parlamentario negó que su decisión de comprar más de 17 mil ejemplares del libro para regalarlos a los integrantes de la bancada de Morena haya tenido como objetivo ayudar al exmandatario a obtener mayores regalías, sino solamente difundir su obra.

-¿Tiene el dinero suficiente para este tipo de regalos?, se le preguntó.

-Bueno, pues hace uno el esfuerzo si no lo hubiera, pero sí, yo tengo la previsión de que con mis ahorros de este año... algunos regalan vinos, regalan corbatas, regalan quesos. Yo prefiero regalarles libros, nos es la primera vez que regalamos libros, respondió.

"Yo prefiero regalar libros, sobre todo de alguien que fue un gran presidente y sus libros generan mucha expectativa y el año próximo vamos a regalar el que salga seguramente a finales del próximo año", adelantó.

Adán Augusto López señaló que no ve esto "como un asunto de regalías para nadie, sino como una atención para mis compañeros por un artículo que les interesa y disfrutarán de su lectura y que les va a servir a muchos para su trabajo territorial".

Pese a las evidencias de que cada senador recibió 260 libros, el exgobernador de Tabasco afirmó que regaló 100 ejemplares a cada legislador de Morena, es decir, reconoció la compra de solo 6 mil 700 libros, no 17 mil 400.