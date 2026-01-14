logo pulso
ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

ASOCIACIÓN MEXICANA FEMENIL DE GOLF

BAD BUNNY LIDERA LAS NOMINACIONES A LO NUESTRO

Por El Universal

Enero 14, 2026 03:00 a.m.
Los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el cantante mexicano Carín León lideran las nominaciones al ´Premio lo nuestro´, con diez cada uno, para la gala tendrá lugar el próximo 19 de febrero en Miami, informó este martes Univision.

     La cadena hispana, organizadora de los galardones, anunció los nominados a unos premios que reconocen a los artistas, canciones y álbumes "que están marcando el rumbo de la música latina en múltiples géneros, incluidos pop, urbano".

     Bad Bunny, uno de los artistas del momento que protagonizará el intermedio de la Superbowl de este año, es uno de los diez candidatos a imponerse en la categoría ´Artista del año´, junto a Beéle, Carín León, Fuerza Regida, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Romeo Santos, Shakira.

