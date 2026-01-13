logo pulso
Netflix considera adquirir Warner Bros en oferta en efectivo

La compañía de streaming evalúa una oferta en efectivo para adquirir los derechos de Warner Bros, intensificando la competencia en la industria del entretenimiento.

Por EFE

Enero 13, 2026 08:14 p.m.
Netflix considera adquirir Warner Bros en oferta en efectivo

Los Ángeles (EE.UU.), 13 ene (EFE).- El coloso del entretenimiento Netflix está considerando presentar una oferta en efectivo en su totalidad para adquirir los derechos de compra de Warner Bros., según informó este martes The Wall Street Journal.

Este cambio estaría pensado para acelerar la polémica oferta de adquisición que presentó Netflix el pasado diciembre y cuyo acuerdo inicial alcazaba los 82.700 millones de dólares con una combinación de efectivo, acciones y deuda.

La oferta de Netflix, de 27,75 dólares por acción, incluye 23,25 dólares por acción de WBD en efectivo y 4,50 dólares en acciones de Netflix, además de una participación en la unidad Discovery Global pendiente de separación de la empresa.

El acuerdo desató una oleada de críticas, además de la reacción de la rival Paramount, que lanzo una oferta hostil (opa) el 8 de diciembre por un valor 108.400 millones de dólares a cambio de sus estudios de cine, televisión y una extensa biblioteca de contenidos que incluyen títulos como 'Harry Potter' o 'Game of Thrones'.

El conglomerado de medios estadounidense avivó la guerra de ofertas de los titanes de la industria con una demanda que presentó ayer contra Warner para obligar a la empresa a revelar cómo está valorando a su unidad Discovery Global dentro del acuerdo con Netflix, incluida la cantidad de deuda que WBD descargará a Discovery Global.

Estos detalles son cruciales para evaluar el valor total para los accionistas del acuerdo de Netflix frente a la oferta de Paramount, destaca además Variety.

