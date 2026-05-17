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Bad Bunny y Zara, juntos

Por AP

Mayo 17, 2026 03:00 a.m.
A
Bad Bunny y Zara, juntos

El artista puertorriqueño Bad Bunny y la marca española Zara lanzaron este sábado una colaboración exclusiva con la presentación de su nueva colección ´Benito Antonio´, en el centro comercial de Plaza Las Américas, en San Juan, Puerto Rico.

El exponente urbano desató la euforia entre las personas presentes en el centro comercial y causó un gran revuelo en las redes sociales al ser captado saliendo de la tienda de Zara con las manos llenas de la mercancía de su línea de ropa.

El logotipo de esta inédita colección ya había sido revelado anteriormente, ya que estaba impreso en la silla en la que se preparó para la Met Gala. 

De momento, solo se puede acceder a la colección en el local del centro comercial en San Juan y en la página web de Zara. 

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El puertorriqueño apostó este año por la marca española en varias ocasiones, el conjunto blanco con el que la estrella puertorriqueña Bad Bunny actuó en el descanso del Super Bowl y el vestuario que llevó en la alfombra roja del Met Gala fueron diseñados por Zara. 

Entonces, Bad Bunny agradeció por el atuendo que lució en su actuación de la Super Bowl con un ejemplar de la prenda y un mensaje a cada empleado de Zara, un gesto que fue aplaudido por sus fanáticos. 

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