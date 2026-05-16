Camionero arrolla y da muerte a motociclista afuera de Morales

Terrible muerte encontró un joven motociclista de apenas 20 años de edad, el cual al derrapar a un costado del parque de Morales, un camión urbano le pasó encima causándole una muerte inmediata mientras el conductor se dio a la fuga a bordo de la misma unidad.

El hecho tuvo lugar poco antes de las nueve de la noche de este viernes, en Avenida de los Pintores y la calle Dr. Carlos Canseco González, en la esquina del parque de Morales y el Club Deportivo Potosino.

Inicialmente, el joven circulaba sobre la Avenida de los Pintores, a un lado del parque, y al llegar a la mencionada calle perdió el control de la dirección para de esta forma derrapar sobre la superficie de rodamiento.

Por desgracia en esos momentos circulaba por ahí un camión urbano, cuyo conductor no alcanzó a detenerse y le pasó encima al motociclista de forma irremediable causándole la muerte.

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Pese a ello, el conductor continuó su marcha sin detenerse y por ahora se desconocen las características de la unidad, aunque ya las autoridades se encuentran en investigaciones.

Algunos testigos pidieron ayuda y al sitio del accidente arribaron los paramédicos, quienes al valorar al joven determinaron que ya había perdido la vida víctima de las múltiples lesiones que presentaba por el atropellamiento.

Peritos de la Policía Vial Municipal aseguraron el área como primeros respondientes, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica realizaba el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Legista, en donde sería entregado a los familiares una vez que lo reclamaran.

Por su parte la Fiscalía General del Estado inició ya las investigaciones sobre el caso y se esperaba dar con el camionero presunto responsable, para proceder en su contra de acuerdo a la ley.