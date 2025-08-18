Barbara de Regil reta a Alana Flores en el ring

Alana Flores aún disfrutaba de las mieles de la victoria al vencer a Gala Montes en Supernova Orígenes, cuando una nueva rival apareció y levantó la mano para boxear contra ella en la próxima edición.

Barbara de Regil fue proyectada en las pantallas del Palacio de los Deportes, justo cuando había terminado de levantar el título, ser felicitada por Sebastián Cáceres y aplaudida por el público.

La actriz estaba programada para ser ella su contrincante y no Gala Montes, pero el trabajo de Rosario Tijeras se lo impidió y ahora se abrió una nueva oportunidad.

"La que me quería retar eras tú", comentó entre risas cuando ambas aparecían en la pantalla. Flores le reiteró que si habían planeado algo hace años, pero "Rosario Tijeras te lo prohibió, ¿no?".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Si Rosario (Tijeras) me lo permite voy a estar en el escenario contigo. Muchas felicidades mi chingona", remató una Bárbara de Regil eufórica por el posible enfrentamiento.

Así que todo está listo para que el próximo año en Supernova Orígenes 2026, se de este combate en el que seguramente sacaran chispas en el ring cuando ambas se pongan los guantes.