Batalla dorada

La saga revolucionaria de Paul Thomas Anderson, "One Battle After Another" ("Una batalla tras otra"), se llevó los máximos honores en la categoría de comedia en la 83ª edición de los Globos de Oro el domingo, mientras que, sorpresivamente, el drama de Shakespeare de Chloe Zhao, "Hamnet", superó a "Sinners" ("Pecadores") al ganar como mejor película de drama.

"One Battle After Another" ganó como mejor película de comedia, mejor actriz de reparto para Teyana Taylor y mejor director y mejor guion para Anderson. El director se convirtió en el segundo cineasta en ganar director, guion y película en los Globos. Solo Oliver Stone, por "Born on the Fourth of July" ("Nacido el 4 de Julio"), logró la misma hazaña.

Aunque "Hamnet" ganó el premio principal, "Sinners" ganó por mejor banda sonora y el premio al logro cinematográfico y de taquilla. La victoria por logro de taquilla y cinematográfico, sobre películas de franquicia como "Avatar: Fire and Ash" ("Avatar: fuego y cenizas"), fue notable para "Sinners", una película que algunos informes calificaron como un éxito moderado en su estreno.

Pero "Sinners" finalmente recaudó 278 millones de dólares a nivel nacional y 368 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película original más taquillera en 15 años.

"Solo quiero agradecer al público por asistir", dijo Coogler. "Significa todo".

En una sorpresa, "Hamnet" gana como mejor película de drama en los Globos de Oro.

Otro ganador inesperado fue el actor Wagner Moura hizo historia este domingo al convertirse en el primer intérprete brasileño en ganar un Globo de Oro a mejor actor en película de drama por su interpretación en ´The Secret Agent´, película que también ganó la categoría de mejor película extranjera.

Por su parte, Jessie Buckley obtuvo el Globo de Oro a mejor actriz de drama por su interpretación en ´Hamnet´ durante la edición 83ª edición de estos premios que se llevan a cabo este domingo en el Beverly Hilton de Los Ángeles.

El juvenil Timothée Chalamet (´Marty Supreme´) se alzó este domingo con el Globo de Oro a mejor actor de comedia o musical, imponiéndose en la terna a Jesse Plemons.

Por lo que respecta a series, el fenómeno de Netflix ´Adolescence´ conquistó este domingo los Globos de Oro en los apartados de televisión, logrando cuatro premios, seguido del drama médico ´The Pitt´ y la comedia ´The Studio´, que acumularon dos galardones cada uno.