Belinda reúne a 75 mil personas en su concierto en San Luis Potosí

La Feria Nacional Potosina vivió una de sus noches más multitudinarias, cuando Belinda reunió a cerca de 75 mil asistentes en un concierto que combinó sus clásicos, nuevos sencillos y guiños a su reciente incursión en la actuación.

La cantante apareció a las 9:30 de la noche, con una introducción al estilo Odisea del espacio que marcó el inicio de un recorrido por sus éxitos más recordados: Lo siento, Bella traición y Luz y gravedad, entre otros.

Uno de los momentos más aplaudidos llegó con un bloque inspirado en Mentiras, la serie, producción de Amazon Prime donde interpreta uno de los papeles principales. Con varios de los temas icónicos del musical, consiguió una ovación prolongada.

Entre canción y canción, las pantallas gigantes proyectaron mensajes de artistas como Maluma, Kenia OS, J Balvin, La Mala Rodríguez y Mon Laferte, felicitándola por el lanzamiento de su nuevo álbum Indómita.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La segunda parte del show dio paso a su faceta más reciente, la llamada "Beli bélica", con interpretaciones de La Mala, 300 Noches, Cactus y La Cuadrada.

Para el cierre, Belinda retomó sus colaboraciones más bailadas y, por insistencia del público, terminó con su infaltable "Sapito", que puso a saltar incluso a quienes habían llegado solo por curiosidad.

Con más de hora y media de música, Belinda dejó claro que no solo conserva a su público fiel, sino que sigue sumando nuevas generaciones a su historia en el pop latino.