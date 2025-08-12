La alegría y energía que poseen fueron palpables entre los niños y adolescentes que disfrutaron de divertidas mañanas de asueto en el Camping del Club Libanés Potosino.

Tras semanas de intensa acción, llegó a su fin con un espectáculo de Circo a la Carta y la premiación a los diversos grupos que integraron todos los participantes en esta edición del campamento de verano.

En una atmósfera multicolor, los campistas admiraron números circenses como lo fue de malabares, fuego, acrobacias y un payaso.

Eso sí, esta temporada resultó plena de sorpresas y anécdotas.

En un entorno de ¡gran alegría!, los pequeños y adolescentes salieron de la rutina, se divirtieron, jugaron y aprendieron.

Desde luego, las mañanas, plenas de sorpresas.