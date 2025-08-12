logo pulso
ATMÓSFERA MULTICOLOR

ATMÓSFERA MULTICOLOR

ATMÓSFERA MULTICOLOR

CIRCO A LA CARTA EN EL CLUB LIBANÉS

Por PULSO

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
La alegría y energía que poseen fueron palpables entre los niños y adolescentes que disfrutaron de divertidas mañanas de asueto en el Camping del Club Libanés Potosino.

Tras semanas de intensa acción, llegó a su fin con un espectáculo de Circo a la Carta y la premiación a los diversos grupos que integraron todos los participantes en esta edición del campamento de verano.

En una atmósfera multicolor, los campistas admiraron números circenses como lo fue de malabares, fuego, acrobacias y un payaso.

Eso sí, esta temporada resultó plena de sorpresas y anécdotas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En un entorno de ¡gran alegría!, los pequeños y adolescentes salieron de la rutina, se divirtieron, jugaron y aprendieron.

Desde luego, las mañanas, plenas de sorpresas.

