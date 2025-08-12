Maestra murió por tortura

Xalapa, Ver.- La profesora jubilada y taxista, Irma Hernández Cruz, quien fue secuestrada y asesinada en julio por un grupo del crimen organizado, por negarse a pagar una extorsión, murió a consecuencia de tortura, aseguró la fiscalía estatal.

La fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadans, precisó que la víctima falleció a consecuencia de la “agresión, tortura y violencia ejercida” durante su cautiverio, que inició el 18 de julio.

Por este hecho suman cuatro personas sujetas a proceso por el presunto delito de secuestro agravado. El caso, que conmocionó al país porque la víctima fue videograbada sometida y rodeada de hombres armados.

Los detenidos fueron aprehendidos por presuntos delitos contra instituciones y contra la salud; posteriormente se les notificó en reclusión de una nueva orden de aprehensión por el presunto delito de secuestro agravado.

“Ha habido otros detenidos en la zona norte en un esfuerzo con fuerzas federales y estatales, que están siendo investigados con su presunta participación”, destacó.

Al ser privada de la libertad el viernes 18 de julio por un grupo armado en el norte de Veracruz, familiares y amigos se movilizaron para intentar rescatarla; sin embargo, los criminales difundieron un video.

La profesora, de 62 años, se encontraba sometida, arrodillada y atada de manos, rodeada por hombres armados; obligada a leer un mensaje en el que llamaba a los taxistas de la región a pagar la cuota a la delincuencia, o de lo contrario sufrirían la misma suerte. Una semana después, su cuerpo fue localizado.

Sobre este caso, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, dijo que la maestra fue violentada y después de ser violentada, “desgraciadamente” sufrió un infarto.