Benedict, protagonista en "Bridgerton T4"
Sophie Baek, una criada brillante, y Benedict Bridgerton protagonizan una historia de amor prohibido en Bridgerton T4.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- Para la cuarta temporada de "Bridgerton", Netflix decidió dividirla en dos partes: cuatro episodios este jueves y cuatro el 26 de febrero. Después de haber sido conquistador por el Duque, vivir el romance imposible de Anthony y Kate y describir la identidad de Lady Whistledown, ahora todo gira en torno al hermano más carismático, más libre y más querido por el fandom Benedict Bridgerton.
Todo comienza en un baile organizado por Lady Violet Bridgerton. Benedict queda fascinado por una misteriosa mujer vestida de plateado. Hablan, conectan, comparten una charla íntima lejos del ruido y ella desaparece a medianoche sin revelar su identidad. Solo deja un guante. Lo que Benedict no sabe es que esa mujer no es una dama de la alta sociedad.
Es Sophie Baek (Yerin Ha), una criada brillante, ingeniosa y absolutamente realista que trabaja para la estricta Araminta Gun (Katie Leung).
Cuando el destino los vuelve a cruzar, Benedict no reconoce en Sophie a la mujer del baile, pero comienza a enamorarse de ella igual. Y ahí es donde el cuento de hadas se convierte en una historia sobre clase social, deseo prohibido y realidad.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Aunque la premisa recuerde a Cenicienta, Sophie está más cerca de personajes como Kate o Eloise que de Daphne.
Aunque Benedict y Sophie son el eje, la temporada también profundiza en Francesca Bridgerton y John Stirling y Colin y Penelope, ahora enfrentando las consecuencias públicas de que todos sepan que ella es Lady Whistledown
Parte 1 – 29 de enero
The Waltz
Time Transfixed
The Field Next to the Other Road
An Offer from a Gentleman
Parte 2 – 26 de febrero
Yes or No
The Passing Winter
The Beyond
Dance in the Country
El episodio 1 incluirá versiones orquestales de canciones como "Life in Technicolor" de Coldplay, "DJ Got Us Fallin´ In Love" de Usher ft. Pitbull y "Never Let You Go" de Third Eye Blind.
no te pierdas estas noticias
Benedict, protagonista en "Bridgerton T4"
El Universal
Sophie Baek, una criada brillante, y Benedict Bridgerton protagonizan una historia de amor prohibido en Bridgerton T4.
Fan Paris Jackson disfruta de la música de Christian Nodal
El Universal
Paris Jackson demuestra su fanatismo por Christian Nodal en redes sociales
Maribel Guardia, dispuesta a mantener a su nieto a pesar de la disputa familiar
El Universal
Maribel Guardia se pronuncia sobre la situación con su nieto José Julián en medio de un conflicto legal con Imelda Garza Tuñón.