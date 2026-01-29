Tripulación del Interoceánico no activó válvula de emergencia

De ser declarados culpables por un juez, los tres imputados por el descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca, dos de los cuales ya están detenidos, podrían alcanzar una pena de 5 a 20 años de cárcel por homicidio culposo, así como la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza.

Además de otra pena que va de 3 a 6 años por el delito de lesiones culposas, según la orden de aprehensión que la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, giró el domingo pasado por este caso a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

-----Dos detenidos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico

Al momento, la FGR detuvo al conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez y a Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores de la locomotora FIT3027 que se volcó en la línea Z con saldo de 14 pasajeros muertos y casi un centenar de heridos.

Emilio Erasmo Canteros Méndez, maquinista del tren interoceánico, se encuentra prófugo y al momento no ha sido localizado por los agentes de la Policía Federal Ministerial.

-----Operadores, sin licencias federales vigentes

La investigación de la FGR, encabezada por Ernestina Godoy Ramos, refiere que Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, no accionaron la válvula de freno de emergencia para detener el ferrocarril, debido al exceso de velocidad con el que era conducido por Emilio Erasmo Canteros Méndez, maquinista.

Además, subraya, que Canteros Méndez y Díaz Gómez no contaban con licencia federal ferroviaria vigente para ejercer sus funciones propias de su cargo.

Precisa que el día de los hechos, el 28 de diciembre de 2025, Ricardo Mendoza Cerón, se encontraba con la tripulación realizando actividades de supervisión a los despachadores de trenes, y en su calidad de jefe de despachadores tenía la obligación de actuar ante una posible emergencia sin que lo hubiese hecho.

En la indagatoria, la Fiscalía General de la República incluyó una entrevista realizada a Juan Carlos Ojeda Cruz, empleado de la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. DE C.V., quien refirió que el día de los hechos, pasó a revisión de signos vitales y la prueba de alcoholímetro a la tripulación del tren siniestrado.

Y que también pasó a la revisión visual de ruedas, zapatas, cilindros del freno, mangueras de acoplamiento, válvulas de paso, frenos de mano de los coches de los pasajeros y revisión de freno de aire, esto junto con el conductor Felipe de Jesús Díaz Gómez y el maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, quien realizó la aplicación de aire.

-----Tren Interoceánico con anomalías

El Tren Interoceánico que sufrió el siniestro el 28 de diciembre registró diversas anomalías, según información de la FGR, donde señaló que debido al tipo de locomotora el conductor no cuenta con un velocímetro en su tablero, por lo que no le es posible saber si el maquinista va a exceso de velocidad.

"Sin embargo, el conductor sí está obligado a supervisar la velocidad en la que va el maquinista observando el velocímetro del maquinista y tiene la facultad de expresarle al maquinista que regule su velocidad de acuerdo con las precauciones de velocidad emitidas por el despacho", refirió el documento.

LEA TAMBIÉN ". Culpan al maquinista del descarrilamiento del Tren Interoceánico.". Al menos esta ocasión, a diferencia del resto, no le echan la culpa de esto a Felipe Calderón. ...

-----Las funciones de los operadoresDetalló que en el tablero el maquinista cuenta con el radio de comunicación operable y el APT (Aparato Principio del Tren) cuya función es verificar la presión del aire de 90 libras hasta la parte trasera del tren AFT (Aparato Fin de tren)."Hago mención que cuenta con una pantalla de registro, un radio de comunicación el cual no está habilitado porque no es compatible para la comunicación y cámaras de vigilancia que no están habilitadas toda vez que no se cuenta con el software para su funcionamiento, aclarando que esto no afecta el funcionamiento de la locomotora."La función principal del tablero del maquinista es la operación de la locomotora, la función principal del maquinista es el manejo y operación de la locomotora. Del lado izquierdo de la cabina de control se encuentra el tablero del conductor en el cual se encuentra el radio de comunicación del despacho de trenes a través del cual el conductor solicita el despacho de trenes, autorización para transitar en los tramos de vía en la línea Z, K y FA", indicia uno de los testimonios.Agregó que la función del conductor es recibir los mensajes de las indicaciones por parte del despacho, el tablero también cuenta con una palanca de emergencia la cual puede ser utilizada en caso en algún percance, también cuenta con botones de la corneta y de la campana los cuales realizan las mismas funciones que los botones del maquinista.El testimonio sostiene que la función principal del conductor es solicitar la autorización y mandatos de vía del despachador de trenes, esta a su vez recibe las precauciones y boletines las cuales se reciben por parte del despachador de trenes, los cuales le indican las precauciones y la velocidad con la que deben proceder en los tramos de vía.Las investigaciones resaltan que otro odómetro que indica el tubo de freno blanco el cual debe tener la presión de 90 libras y el cilindro de freno rojo, el cual debe tener la presión de 60 libras, también cuenta con el velocímetro que cuenta con una unidad de medida de MPH (Millas por Hora) debido al diseño de la locomotora, cuya función es indicar la velocidad.También cuenta con el amperímetro cuya función es indicar el amperaje, el cual depende de los puntos de aceleramiento para la tracción de los motores de tracción, cuenta con indicadores de fallas los cuales se observan en la pantalla de diagnóstico, como los parámetros en operación del motor diesel y alternador y registro de fallas de la locomotora mediante códigos o mensajes de alarma en las cuales indican ciertos parámetros de medición.Cuenta con botón de cornetas cuya función es alertar que va a pasar por algún crucero para que no obstruyan la vía, botón del arenamiento, su función es arenar para tener mayor adherencia en la vía del tren y botón alertador (pedal del hombre muerto) cuya función es mantener al maquinista alerta en caso de que el maquinista no haga caso al alertador la locomotora corta la potencia y aplica un freno de emergencia, también cuenta con un interruptor de la bomba de combustible esto es para habilitar la alimentación para poner en funcionamiento el motor de la bomba de combustible y, interruptor del campo del generador es el que nos permite que tengamos amperaje que demandan los motores de tracción.

Dictamen de Interoceánico, con sustento científico: Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el dictamen presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el accidente del Tren Interoceánico está sustentado en pruebas científicas y no en especulaciones.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que el primer dictamen elaborado por la FGR se basa principalmente en la información obtenida de la caja negra del tren, la cual permitió determinar que la unidad circulaba a exceso de velocidad al momento del percance.

-----FGR realizó revisión técnica de la caja negra

Sheinbaum subrayó que la fiscalía realizó una revisión técnica exhaustiva, tanto de las vías como de los datos registrados por la caja negra, y explicó que incluso se presentó un video con simulaciones matemáticas y físicas que recrean el accidente. Dichas simulaciones toman en cuenta elementos como el peralte y el radio de giro de la curva, mostrando cómo el exceso de velocidad provocó el siniestro.

"La información no es una especulación, es una prueba científica", afirmó la Presidenta, al señalar que la simulación se realizó con base en evidencias verificables y no desde una interpretación jurídica.

Asimismo, resaltó que la fiscal Ernestina Godoy explicó que la caja negra demostró estar en correcto funcionamiento, ya que los registros muestran cómo la velocidad del tren descendía a cero cada vez que llegaba a una estación. Este comportamiento, dijo, confirma la confiabilidad del dispositivo.

La Presidenta añadió que el análisis también reveló que en otros tramos del recorrido se registraron episodios de exceso de velocidad, información que fue expuesta de manera clara por la fiscalía.

Sheinbaum señaló que aún falta un segundo dictamen que cierre formalmente el caso, pero insistió en que el trabajo realizado hasta ahora por la FGR es sólido y está respaldado por evidencia científica.

-----Sheinbaum: conductor y supervisor están detenidos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que por el descarrilamiento del Tren Interoceánico están detenidas dos personas: el conductor y el supervisor.

En su conferencia mañanera de este jueves 29 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reiteró que "por supuesto va a haber justicia para las víctimas".

En el Salón Tesorería, la Presidenta recalcó que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario también está haciendo un dictamen y que el Tren para pasajeros no va a funcionar hasta que no se tenga la certeza de que todo funcione adecuadamente.