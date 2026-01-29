De Shakira a My Chemical Romance, la cartelera musical de febrero

El calendario de conciertos en la Ciudad de México no para. A punto de iniciar el segundo mes del año, el mes del amor, la Ciudad de México se prepara para tener actividad musical, prácticamente, todos los días.

Grandes bandas internacionales y hasta estrellas ya consolidadas tomarán los principales recintos de la capital mexicana para contagiar con su música al público chilango y, en otros casos, hacerlo revivir sus mejores tiempos.

Con propuestas que van del indie al pop, del rock alternativo a la música urbana y los festivales de gran formato, febrero se instala como uno de los meses más activos musicalmente hablando.

Esta es la lista de conciertos que no puedes perderte:

Porter. Con una única fecha en uno de los recintos clave de la ciudad, esta banda tapatía será la encargada de abrir la agenda. Desde sus primeros éxitos, hasta su último álbum, los músicos ofrecerán un viaje musical para sus seguidores.

¿Cuándo y dónde? 5 de febrero. Auditorio Nacional.

The Cardigans. La banda regresa a México con su pop alternativo para vivir una noche única. Canciones como "Lovefool" pondrán a cantar a los asistentes de distintas generaciones.

¿Cuándo y dónde? 6 de febrero. Pepsi Center

Yuri. Una de las estrellas más grandes de los ochenta vuelve a uno de los escenarios que la vio nacer para compartir con sus fans. "La maldita Primavera", "Detrás de mi ventana" y "Es ella más que yo" serán algunos de los temas con los que la jarocha dará un show inolvidable.

¿Cuándo y dónde? 11 de febrero. Auditorio Nacional.

The Hives. Para quienes prefieren el rock, también hay opciones. La banda sueca pondrá a temblar al centro de la capital, y para quienes quieran ser parte de esto aún hay boletos disponibles.

¿Cuándo y dónde? 11 de febrero. Teatro Metropólitan

Kalimba. Como parte del festejo de sus primeros 20 años como solista, el intérprete tiene preparada una noche sumamente especial, llena de recuerdos, romance y sobre todo música.

¿Cuándo y dónde? 12 de febrero. Auditorio Nacional.

El Malilla. El llamado reggaetón mexa cada vez va ganando más terreno y para muestra un botón, o mejor dicho, un concierto. Uno de sus principales exponentes tendrá su primer show en un recinto grande, posicionándose como una joven promesa de la música.

¿Cuándo y dónde? 13 de febrero. Palacio de los Deportes.

My Chemical Romance. Para la generación que se vestía con pantalones ajustados y largos flecos, podrán vivir dos noches de puro rock. Este es uno de los regresos más esperados del año, por lo que las expectativas son grandes y los boletos están agotados desde hace meses.

¿Cuándo y dónde? 13 y 14 de febrero. Estadio GNP Seguros.

Midnight Generation. Después de que el año pasado la banda abrió los conciertos de Katy Perry en la CDMX, ya se preparan para regresar a los escenarios, esta vez en solitario.

¿Cuándo y Dónde? 14 de febrero. Pepsi Center.

Edith Márquez. Una de las voces más importantes de la música mexicana se reencontrará con su público en un único concierto que promete de todo.

¿Cuándo y dónde? 15 de febrero. Auditorio Nacional.

Doja Cat. Otra de las visitas más esperadas por los amantes de la música. La polémica cantante vendrá por primera vez a México como parte de su "Tour Ma Vie!"

¿Cuándo y dónde? 18 de febrero. Palacio de los deportes

Meme del Real. En su faceta de solista y para presentar su primer álbum, el músico de Cafe Tacvba se presentará en el Teatro Metropólitan.

¿Cuándo y dónde?. 19 de febrero. Teatro Metropólitan

Emmanuel & Mijares. El "Tour Amigos" con el que ya conquistaron a México entero regresa, para un show más. Si quieres ir a esta cita, aún hay boletos disponibles.

¿Cuándo y dónde? 20 de febrero. Auditorio Nacional.

Festival EDC. El festival más importante de música electrónica tendrá una nueva edición. Tres días completos de fiesta, baile y beats amenazan a los melómanos capitalinos.

¿Cuándo y dónde? 20, 21 y 22 de febrero. Autódromo Hermanos Rodríguez

Gloria Trevi. La reina del pelo suelto pisará los escenarios con sus "zapatos viejos" para que todos la miren. Trevi suma una nueva fecha a su ya constante presencia en los escenarios mayores.

¿Cuándo y dónde?. 21 de febrero. Auditorio Nacional

Kali Uchis. Una mezcla de R&B y pop latino aterrizará en uno de los escenarios más importantes de la Ciudad. La cantante se prepara para cantar con sus seguidores varios de sus éxitos como "Ángel"

¿Cuándo y dónde? 25 de febrero. Palacio de los Deportes

Shakira. Para cerrar con broche de oro un mes muy intenso. La Loba reunirá por última vez a su manada mexicana.

¿Cuándo y dónde? 27 de febrero. Estadio GNP