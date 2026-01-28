Bill Cosby pidió 7 veces reposición de sedante para drogar mujeres

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- "TMZ" accedió a un documento legal en el que, como afirma el portal de noticias, Bill Cosby admitió que, en 1977, obtuvo siete recetas para adquirir un medicamento capaz de sedar, el cual compró con fin de dar a diferentes mujeres para poder sostener relaciones sexuales con ellas.

La información difundida por el medio estadounidense da a conocer que Cosby admitió bajo juramento que, en los 70, convenció a Leroy Amar, un doctor de su confianza, de reposicionar la receta de un medicamento que usaba para drogar mujeres.

El ginecólogo firmó, en siete ocasiones, recetas para Cosby para que pudiera adquirir quaaludes, también conocida metacualona, un medicamento con efectos sedantes/hipnóticos, por su capacidad de relajar los músculos, para proporcionar a las mujeres.

El actor de comedia admitió que nunca tomó ninguna de esas pastillas, a pesar de haberlas adquirido bajo el argumento de que las necesitaba por una instrucción médica.

El doctor Amar habría firmado las recetas en la casa de Cosby de Los Ángeles, mientras jugaban una partida de póker, en 1977.

Otro de los pormenores que se dio a conocer es que el ginecólogo perdió su licencia como doctor, cuando esta le fue recovada dos años más tarde.

Cosby fue acusado por Donna Motsinger, por haber cometido un acto de violación en su contra, luego de drogarla en 1972, cuando el actor fue atendido por ella en Tridentn un conocido restaurante, ubicado en Sausalito, California.

Donna señala que el actor le habría proporcionado lo que parecía ser una aspirina, pero, en vez de que la píldora aliviara su dolor de cabeza, le produjo un mareo que la hizo perder la noción y conciencia, hasta el día siguiente, cuando amaneció en la casa de Cosby, percatándose que sólo vestía parte de su ropa interior.

El actor fue declarado culpable en 2018, pero su condena fue anulada en 2021, sin embargo, en los años posteriores se ha enfrentado a nuevas acusaciones de agresión sexual que, todavía hoy, no llegan a ninguna resolución legal.