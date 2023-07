Billie Eilish lanza canción sobre Barbie

CIUDAD DE MÉXICO. - Eilish dio a conocer hace tiempo, por un par de historias en Instagram que es fan de la muñeca.

En su cuenta también informó a sus seguidores que colaboraría para la película de “Barbie” con la canción ¿”What Was I Made For?” de la cual, el día de ayer, se estrenó el video en YouTube.

La canción que forma parte del soundtrack de una de las películas más esperadas, tiene ese toque melancólico que sólo Eilish puede proyectar. Pero no sólo es la letra lo que llama la atención, sino algunas cosas que aparecen en el video.

El look de Eilish para el video

En el videoclip Eilish aparece como pocas veces se ha visto, es decir, con un look más fresco que acompaña con un peinado retro. El vestido amarillo junto con las zapatillas la hacen lucir espectacular.

Sin duda, parece una barbie, cosa que pocas veces se ha visto en ella, ya que se caracteriza por su particular estilo de ropa más holgada. No obstante, ella luce impactante con cualquier look que utilice.

El maletín de Barbie

Al principio del video se observa cómo abre un maletín del que saca ropa miniatura para muñecas. Pero probablemente pocos notaron que éste tiene estampillas de las primeras muñecas de Barbie que salieron al mercado.