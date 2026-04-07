Blanco y Faitelson calientan posible pelea en Ring Royale

Desde aquel golpe que le propinó Cuauhtémoc Blanco a David Faitelson en el estadio Luis "Pirata" Fuente del Veracruz, su relación se ha mantenido, con altas y bajas.

Tanto el exfutbolista como el periodista limaron asperezas y, en los últimos años, han tenido mejor conexión.

Incluso, han tenido la oportunidad de trabajar juntos, en más de una ocasión, para las pantallas de Televisa.

Es una realidad que los dos dejaron atrás lo que sucedió hace más de dos décadas y han logrado llevar su relación a otro nivel; aprovecharon los reflectores para estar en boca de todos en cada oportunidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ahora, con el protagonismo que tienen, están planeando subirse al ring para protagonizar una pelea de box, donde "arreglarían" sus diferencias.

Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson podrían ser parte de la cartelera de Ring Royale, el evento pugilístico que reúne a celebridades e influencers, en una velada con varias funciones.

Poncho de Nigris es el encargado de organizar el evento y podría tener en mente poner a la leyenda del América y al polémico comunicador a pelear sobre el cuadrilátero.

Sobre dicho combate, en un video que se hizo viral en redes sociales, los dos protagonistas hablaron al respecto.

David Faitelson le explicó a Cuauhtémoc Blanco por qué estaría interesado en ponerse los guantes para pelear con él.

"Yo lo hago por una cuestión de darle dinero a los niños del Teletón, no me importaría noquearte por eso", sentenció el integrante de TUDN.

Por supuesto, el histórico jugador de la Selección Mexicana no se quedó callado y le respondió con su peculiar estilo.

"¿Con que pinches armas, güey? Nada más dime con qué pinche arma. Te voy a poner una pinche putiz*, güey; tú tienes familia, tienes familia, cabr*n. De por sí estás tontito, güey, te voy a dejar más pendejit*", le advirtió.

Cabe resaltar que el combate, entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson, todavía no está confirmado para la próxima edición del Ring Royale, pero ambos están interesados en ponerse los guantes por una buena causa.