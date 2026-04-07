Aceite de argán: el aliado natural para una piel saludable

El aceite de argán es un producto con múltiples usos dentro del campo de la belleza y esto no es casualidad, ya que contienen propiedades benéficas para la piel del cuerpo y de la cara.

En el blog de la dermatóloga Lorea Bagazgoitia explica que el aceite de argán se extrae de la semilla del árbol Argania spinosa, el cual es endémico del suroeste de Marruecos; este árbol tiene la capacidad de retener humedad ambiental y devolverla al suelo, lo que contribuye a evitar la desertificación.

Los bosques de argán abarcan más de 8000 km² y fueron designados Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1998, debido a su importancia ecológica y económica.

La marca Atashi Cellular Cosmetics menciona que el aceite de argán debe sus propiedades a su alto contenido de ácidos grasos como el oleico y el linoleico, que representan aproximadamente el 80 % de su composición; también contiene componentes como tocoferoles (vitamina E), carotenoides, esteroles y compuestos fenólicos.

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Por sus componentes, el aceite de argán proporciona hidratación profunda sin dejar sensación grasosa, ya que es ligero y de rápida absorción; además mejora la elasticidad de la piel al estimular la producción de colágeno y fortalecer la matriz extracelular.

Sus fitosteroles y antioxidantes contribuyen a reducir la inflamación y favorecen la regeneración de la piel, por lo que suele recomendarse para pieles sensibles, atópicas o reactivas.

También puede ayudar a mejorar afecciones como eccemas, herpes y psoriasis, favorecer la cicatrización y mejorar la apariencia de las estrías.

Por su contenido de ácido linoleico, regula la producción de sebo, lo que lo hace idóneo para personas con piel grasa, y al ser no comedogénico, no obstruye los poros.

De acuerdo con la marca Nivea, el aceite de argán cuenta con un efecto protector frente a los rayos UV, lo que ayuda a prevenir daños causados por el sol; además, gracias a su contenido de vitamina E, puede contribuir a atenuar manchas solares y mejorar la luminosidad de la piel; sin embargo, no debe utilizarse como sustituto del protector solar.

Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias también ayudan a tratar la piel grasa y el acné de la cara, ya que regula la producción de sebo y evita la obstrucción de los poros, reduciendo así la aparición de brotes.

Además, sus cualidades nutritivas favorecen a la reparación de la piel seca o dañada por el sol, ayudando a disminuir líneas de expresión y arrugas al fortalecer la barrera de la piel.

La marca L´Oréal Paris señala que el aceite de argán suele incluirse en productos como tónicos, exfoliantes, lociones y cremas hidratantes, su aplicación constante puede mejorar la calidad y el aspecto general de la piel, haciéndola lucir más uniforme.

Integrar el aceite de argán a tu rutina de skincare puede marcar la diferencia entre tener una piel que solo se ve bien a una que realmente está saludable y se vea glowy.