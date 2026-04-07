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Embajada de México en Irán pide prudencia ante conflicto en la región

Exhorta a connacionales a evitar zonas de riesgo y no difundir imágenes de actividad militar por posibles sanciones

Por El Universal

Abril 07, 2026 01:07 p.m.
A
Embajada de México en Irán pide prudencia ante conflicto en la región

En el marco del conflicto Estados Unidos-Israel contra Irán, la embajada de México en territorio iraní alertó a las y los connacionales a actuar con prudencia.

A través de sus redes sociales, la embajada de México en Irán exhortó en el contexto actual evitar exponerse y atender en todo momento las disposiciones de las autoridades locales.

"No tome ni comparta videos o fotografías de cualquier actividad militar o daños como resultados de estas actividades. Hacerlo puede implicar multas, detención o deportaciones", advirtió la representación diplomática mexicana.

Ante la situación en la región, pidió a las personas mexicanas mantenerse al tanto de las alertas y recomendaciones oficiales. Recordó las vías para ofrecer apoyo en caso de necesitarlo al teléfono +98912 122 4463 o al correo electrónico consularesirn@sre.gob.mx.

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