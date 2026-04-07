Embajada de México en Irán pide prudencia ante conflicto en la región
Exhorta a connacionales a evitar zonas de riesgo y no difundir imágenes de actividad militar por posibles sanciones
En el marco del conflicto Estados Unidos-Israel contra Irán, la embajada de México en territorio iraní alertó a las y los connacionales a actuar con prudencia.
A través de sus redes sociales, la embajada de México en Irán exhortó en el contexto actual evitar exponerse y atender en todo momento las disposiciones de las autoridades locales.
"No tome ni comparta videos o fotografías de cualquier actividad militar o daños como resultados de estas actividades. Hacerlo puede implicar multas, detención o deportaciones", advirtió la representación diplomática mexicana.
Ante la situación en la región, pidió a las personas mexicanas mantenerse al tanto de las alertas y recomendaciones oficiales. Recordó las vías para ofrecer apoyo en caso de necesitarlo al teléfono +98912 122 4463 o al correo electrónico consularesirn@sre.gob.mx.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Ofrecen en redes sueros vitaminados; médicos acusan farsa
El Universal
Autoridades sanitarias y judiciales indagan posible contaminación bacteriana en brote por sueros vitaminados.
Embajada de México en Irán pide prudencia ante conflicto en la región
El Universal
Exhorta a connacionales a evitar zonas de riesgo y no difundir imágenes de actividad militar por posibles sanciones
Samuel García impulsa inversiones japonesas para Nuevo León
El Universal
Las inversiones japonesas en el sector automotriz y manufacturero generarán miles de empleos en la entidad.