Morena denuncia a PAN por triangulación de recursos para influencer
El legislador presentó la queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE
El diputado de Morena, Arturo Ávila, presentó una queja contra el PAN y el influencer Edson Andrade Lemus por presuntos gastos no reportados y triangulación de recursos por simulación de propaganda a favor del partido.
El legislador presentó la queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en la que además denunció intervención ilegal de particulares, uso indebido de recursos y aportaciones prohibidas.
Señaló que la presidenta del PAN en Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, reconoció que tenían un contrato con Edson Andrade por más de 2 millones de pesos, pero que se le pagaba a siete personas en ese contrato.
Recordó que el influencer fue uno de los promoventes de la marcha de la Generación Z y se presentó como un joven apartidista, pese a sus vínculos con Acción Nacional.
"Hay sistematicidad y evidentemente notoriedad de los hechos narrados, es que además la autoridad valore la instauración de un procedimiento oficioso al Partido Acción Nacional, una auditoría permanente a todos sus contratos, en virtud de que hay un reconocimiento explícito de la presidenta del Partido Acción Nacional, que la forma en la que le pagan a más gente, es con contratos simulados", expuso.
El diputado subrayó que existe un esquema de propaganda política encubierta, hay mensajes, narrativas y convocatorias con impacto político electoral, donde se oculta el vínculo contractual y financiero con el PAN.
"Se constituiría un gasto no reportado, un esquema de triangulación de recursos, una aportación en especie no registrada, una subcontratación opaca y una estructura de propaganda partidista encubierta. Pero sobre todo, una violación directa a las obligaciones fiscales que están previstas en las leyes electorales y, por supuesto, en el reglamento de fiscalización", apuntó.
