Morena denuncia a PAN por triangulación de recursos para influencer

El legislador presentó la queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 04:08 p.m.
A
Edson Andrade Lemus / Foto: Especial

Edson Andrade Lemus / Foto: Especial

El diputado de Morena, Arturo Ávila, presentó una queja contra el PAN y el influencer Edson Andrade Lemus por presuntos gastos no reportados y triangulación de recursos por simulación de propaganda a favor del partido.
El legislador presentó la queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en la que además denunció intervención ilegal de particulares, uso indebido de recursos y aportaciones prohibidas.
Señaló que la presidenta del PAN en Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, reconoció que tenían un contrato con Edson Andrade por más de 2 millones de pesos, pero que se le pagaba a siete personas en ese contrato.
Recordó que el influencer fue uno de los promoventes de la marcha de la Generación Z y se presentó como un joven apartidista, pese a sus vínculos con Acción Nacional.
"Hay sistematicidad y evidentemente notoriedad de los hechos narrados, es que además la autoridad valore la instauración de un procedimiento oficioso al Partido Acción Nacional, una auditoría permanente a todos sus contratos, en virtud de que hay un reconocimiento explícito de la presidenta del Partido Acción Nacional, que la forma en la que le pagan a más gente, es con contratos simulados", expuso.
El diputado subrayó que existe un esquema de propaganda política encubierta, hay mensajes, narrativas y convocatorias con impacto político electoral, donde se oculta el vínculo contractual y financiero con el PAN.
"Se constituiría un gasto no reportado, un esquema de triangulación de recursos, una aportación en especie no registrada, una subcontratación opaca y una estructura de propaganda partidista encubierta. Pero sobre todo, una violación directa a las obligaciones fiscales que están previstas en las leyes electorales y, por supuesto, en el reglamento de fiscalización", apuntó.

