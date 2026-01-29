Bruce Willis no sabe que tiene demencia
A cuatro años de que el actor Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, y más de tres con demencia frontotemporal, su esposa, Emma Heming Willis, reveló que el actor no sabe que está enfermo ni que tiene demencia.
"Hay una afección neurológica que acompaña a la DFT, la anosognosia, en la que el cerebro no puede identificar qué le pasa. Bruce nunca se ha dado cuenta de que padece esta enfermedad, y me alegra que no lo sepa", contó en el podcast Conversations with Cam.
