Bruce Willis no sabe que tiene demencia

Por El Universal

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
Bruce Willis no sabe que tiene demencia

A cuatro años de que el actor Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, y más de tres con demencia frontotemporal, su esposa, Emma Heming Willis, reveló que el actor no sabe que está enfermo ni que tiene demencia.

"Hay una afección neurológica que acompaña a la DFT, la anosognosia, en la que el cerebro no puede identificar qué le pasa. Bruce nunca se ha dado cuenta de que padece esta enfermedad, y me alegra que no lo sepa", contó en el podcast Conversations with Cam.

Fans de BTS denuncian posible colusión con revendedores en conciertos
SLP

El Universal

El ARMY mexicano expresa su descontento ante posibles irregularidades en la venta de boletos para los conciertos de BTS.

Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, anuncian que esperan su segundo hijo
SLP

EFE

La pareja celebra la llegada de un nuevo bebé en medio de su tercer aniversario de matrimonio

OCESA aclara acusaciones del Army mexicano sobre reventa de boletos
SLP

El Universal

Ocesa desmiente colusión con reventa de boletos de BTS

Intentan asaltar hotel del actor Roberto Palazuelos en Tulum
SLP

El Universal

La Fiscalía General de Quintana Roo evita robo en hotel de Roberto Palazuelos en Tulum