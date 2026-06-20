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BRUCE WILLIS REAPARECE EN REDES

Por El Universal

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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BRUCE WILLIS REAPARECE EN REDES
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      Emma Heming Willis, esposa del actor Bruce Willis, celebró su cumpleaños número 50 con una reflexión en redes sociales acompañada de un video en el que aparece el actor en un momento divertido, inflando un globo. La publicación se convirtió en un mensaje de gratitud, resiliencia y conciencia sobre la enfermedad de demencia frontotemporal que atraviesa su marido.

      "Hoy cumplo 50 años. Y debo decir que estoy lista para esta nueva década y todo lo que me depara", escribió. En su mensaje, destacó el aprendizaje de sus cuarentas, etapa que describió como intensa, pero en la que se consolidó en sus roles de esposa, madre, cuidadora y defensora.

      Emma también subrayó el trabajo que realiza junto a su familia a través del Fondo Emma & Bruce Willis, con el que buscan crear conciencia sobre la demencia frontotemporal (DFT), además de apoyar a cuidadores y fomentar la investigación sobre esta enfermedad.

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