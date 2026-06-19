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CELEBRAN LOGROS

FORTALECEN EL AFECTO QUE LES UNE EN UNA CENA

Por Maru Bustos PULSO

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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Un grupo de amigas, disfrutaron de un agradable encuentro, a fin de convivir y de fortalecer los lazos de amistad que crearon desde hace varios años a través de sus hijos, alumnos del Colegio Motolinía, quienes el día de hoy se gradúan de preparatoria.

Las orgullosas mamás también celebraron por este logro que también es de ellas, pues después de desvelos, juntas escolares, tareas, actividades y eventos de sus hijos en los que siempre los apoyaron, finalizan con éxito esta etapa de sus vidas.

Así, las mamás, felices compartieron anécdotas y experiencias vividas durante los diferentes ciclos escolares, de los que también formaron parte.

Ahora, ellas, se preparan también para participar y disfrutar de los festejos de graduación que inician con una ceremonia religiosa de acción de gracias, la entrega de documentos y en días próximos la cena baile.

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Eso sí, ¡qué bien la pasaron!

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