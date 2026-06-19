Tras operativo, aseguran vehículo con armas y drogas en Valles
La GCE y el Ejército Mexicano localizaron abandonada una camioneta Toyota modelo 2024
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Ciudad Valles.- Una camioneta con armas y droga, fue encontrada abandonada, durante un operativo interinstitucional que se realizó en la zona rural de Ciudad Valles.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE) informó que el aseguramiento se efectuó en un camino de terracería que conduce al ejido El Detalle.
Los elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) en coordinación con el Ejército Mexicano localizaron abandonada una camioneta Toyota modelo 2024.
Durante la inspección, los efectivos encontraron armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles, además de aproximadamente 57.2 kilogramos de hierba verde y seca con características similares a la marihuana y alrededor de 3.8 kilogramos de una sustancia granulada con apariencia de la droga conocida como "cristal".
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Todo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes.
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