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Estados Unidos vence 2-0 a Australia y avanza en Mundial 2026

El equipo estadounidense suma 6 puntos tras dos partidos y lidera el Grupo D con claridad.

Por El Universal

Junio 19, 2026 03:50 p.m.
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Estados Unidos vence 2-0 a Australia y avanza en Mundial 2026
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      Estados Unidos aseguró su pase a los dieciseisavos de final como primer sembrado del Grupo D, tras superar 2-0 a la escuadra australiana.


      El marcador se abrió al minuto 11 con un autogol del defensa australiano Cameron Burgess, situación que permitió a los locales mantener un claro dominio del balón en el encuentro realizado en el estadio de Seattle.

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      Cerca del medio tiempo y tras la revisión del VAR, el silbante dio por buena la segunda anotación de Estados Unidos luego de que Alex Freeman rematara de cabeza frente al arco y venciera al guardameta Patrick Beach.
      Pese a que los australianos dominaron más el esférico en la segunda parte del encuentro y que tuvieron más llegadas a la puerta de Estados Unidos, la presión no dio frutos y no lograron conectar con la red.
      Con este resultado, el equipo de las Barras y las Estrellas llegó a 6 puntos, luego de superar ampliamente a Paraguay 4-1 en el primer encuentro del grupo celebrado en Los Ángeles.
      Tras este resultado, el equipo anfitrión aseguró la primera posición del Grupo D y solo falta esperar el resultado del partido entre Paraguay y Turquía, que podría ajustar la clasificación para el segundo lugar.
      El próximo partido de Estados Unidos será el próximo jueves 25 de junio, cuando reciba a Turquía en el estadio de Los Ángeles.

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