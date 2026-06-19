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Trasladan 88 reos a Chiapas; provienen de distintos estados del país

Los reos fueron custodiados por fuerzas militares y policiales durante el traslado final en camiones.

Por El Universal

Junio 19, 2026 04:23 p.m.
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Trasladan 88 reos a Chiapas; provienen de distintos estados del país
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      Un grupo de 88 reos que provienen de otros penales del país, donde cumplían condenas por diversos delitos, llegó a Chiapas para ser recluido en el Centro Federal de Reinserción Social número 15, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas.


      Este es el segundo grupo que es trasladado a Chiapas, después de que en enero llegó a Villa Comaltitlán, un grupo de 30 procesados que se encontraban en diversos penales de México.

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      Fuentes oficiales dieron a conocer que los reos llegaron en un avión Boeing 727 con matrícula XC-NPF, que despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero que primeramente se dirigió a Sinaloa, para recoger a un grupo de que proviene de un penal de Culiacán y otro de Los Mochis.
      Posteriormente, el avión viajó a Hermosillo, Sonora, donde recogió a un tercer grupo de presos.
      Desde ahí el Boeing voló hacia el aeropuerto de Tapachula, pero desde ese punto, los reos fueron trasladados en dos camiones que fueron custodiados por soldados de la 36 Zona Militar, Marina Armada de México, Policía Federal y Policía Estatal, en un trayecto de 60 kilómetros.

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