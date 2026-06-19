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Entérate | Cuatro webs para verificar descuentos por Día del Padre

Se identifican estrategias comerciales que simulan descuentos aumentando precios previamente.

Por El Universal

Junio 19, 2026 04:28 p.m.
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Entérate | Cuatro webs para verificar descuentos por Día del Padre
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      Antes de comprar los regalos del Día del Padre es recomendable usar herramientas tecnológicas que ayuden a asegurar que los descuentos que ofrecen las tiendas son reales, por lo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) promueve el uso de algunas plataformas.

      Para revisar si son reales las promociones, descuentos y campañas especiales, la Profeco pide compararlos con el historial de precios de productos mediante las siguientes plataformas:

      CamelCamelCamel

      Monitorea la variación de precios a través del tiempo en plataformas de venta digital. Para usarla, se debe acceder a su sitio web y pegar el enlace del producto de interés, donde se despliega una visualización de su comportamiento histórico.

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      'Keepa

      Muestra información actualizada sobre cambios de costo, disponibilidad y diferencias entre vendedores y permite configurar alertas personalizadas.

      Consumer Reports

      Compara productos más allá del precio, evalúa la calidad, durabilidad y desempeño mediante pruebas independientes y genera calificaciones.

      Honey

      Permite comparar precios y recibir avisos cuando estos bajan. Al realizar una compra en línea, la herramienta prueba distintos códigos sin que las personas tengan que intervenir, además, al momento de pagar, busca y aplica automáticamente cupones disponibles.

      En un comunicado la Profeco aseguró que se usan estrategias para lograr una compra "acelerada" e incentivar la compra de obsequios, por lo que hay que buscar en dichas plataformas si no es resultado de la estrategia que algunos establecimientos implementan al aumentar el precio semanas antes para simular la rebaja posteriormente.

      La Procuraduría señaló que "ningún descuento supera el valor de compartir tiempo de calidad, por lo que recuerda que hay planes para celebrar a papá que valen más que cualquier compra, como una comida inolvidable, ver juntos un partido de futbol, salir de la rutina con un paseo o una actividad diferente".

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