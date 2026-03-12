Bruno Mars en México: aumento de precios genera críticas

El regreso del cantante Bruno Mars a México generó una enorme expectativa entre sus fans; sin embargo, la emoción comenzó a bajar cuando se dieron a conocer los precios de los boletos, que rápidamente provocaron críticas en redes sociales.

Aumento en precios de boletos para concierto de Bruno Mars

Y es que, los costos para ver en vivo al intérprete de "Die With a Smile" en el Estadio GNP Seguros presentaban aumentos considerables frente a los conciertos que el cantante ofreció en años anteriores.

La comparación resaltó esta tarde, cuando arrancó la venta general para las cuatro presentaciones que Mars ofrecerá en diciembre próximo, pues la tabla de precios indicaba un aumento de más del 100 por ciento.

Reacciones y críticas de seguidores por costos elevados

Para dimensionar la diferencia, cuando el artista inauguró el GNP (en 2024), el boleto más caro rondaba los 6 mil pesos, mientras que para los shows de este año supera los 10 mil.

Las quejas de los seguidores no se hicieron esperar y en redes sociales se pueden leer comentarios como: "¿Y ya sin hambre?", "¿Más caros no había?", "Brunito, ¿ya te quieres jubilar o qué?", "¿Por qué son tres tipos de precios en una sola sección?", "Se nota que está endeudado".

Precios para ver a Bruno Mars en 2024

Platino A: $6,075.75

Platino B: $5,343.50

Platino C / D: $4,367.50 / $3,513.50

GNP / Verde A: $3,147

Verde B: $2,415

Naranja B: $1,927.50

General B: $1,561

Verde C: $1,317.50

Naranja C: $951.50

Precios para el concierto de 2026

Platino A: $10,394

Platino B: $8,149

Platino C: $6,441

Platino D: $5,343

Platino E: $4,245

GNP: $3,513

Verde B: $2,415

Naranja B: $1,927

Verde C: $1,317

Naranja C: $951

General B (de pie): $1,561

Aunque se esperaba una fuerte demanda por el regreso de Bruno Mars a la capital mexicana, el aumento en los precios ha generado un intenso debate. Por ahora, los boletos para sus presentaciones aún no se han agotado, algo poco habitual y que muchos atribuyen precisamente al incremento en los costos.