Bruno Mars en México: aumento de precios genera críticas
Los precios para ver a Bruno Mars en diciembre 2026 superan los 10 mil pesos, más del doble que en 2024.
El regreso del cantante Bruno Mars a México generó una enorme expectativa entre sus fans; sin embargo, la emoción comenzó a bajar cuando se dieron a conocer los precios de los boletos, que rápidamente provocaron críticas en redes sociales.
Aumento en precios de boletos para concierto de Bruno Mars
Y es que, los costos para ver en vivo al intérprete de "Die With a Smile" en el Estadio GNP Seguros presentaban aumentos considerables frente a los conciertos que el cantante ofreció en años anteriores.
La comparación resaltó esta tarde, cuando arrancó la venta general para las cuatro presentaciones que Mars ofrecerá en diciembre próximo, pues la tabla de precios indicaba un aumento de más del 100 por ciento.
Reacciones y críticas de seguidores por costos elevados
Para dimensionar la diferencia, cuando el artista inauguró el GNP (en 2024), el boleto más caro rondaba los 6 mil pesos, mientras que para los shows de este año supera los 10 mil.
Las quejas de los seguidores no se hicieron esperar y en redes sociales se pueden leer comentarios como: "¿Y ya sin hambre?", "¿Más caros no había?", "Brunito, ¿ya te quieres jubilar o qué?", "¿Por qué son tres tipos de precios en una sola sección?", "Se nota que está endeudado".
Precios para ver a Bruno Mars en 2024
Platino A: $6,075.75
Platino B: $5,343.50
Platino C / D: $4,367.50 / $3,513.50
GNP / Verde A: $3,147
Verde B: $2,415
Naranja B: $1,927.50
General B: $1,561
Verde C: $1,317.50
Naranja C: $951.50
Precios para el concierto de 2026
Platino A: $10,394
Platino B: $8,149
Platino C: $6,441
Platino D: $5,343
Platino E: $4,245
GNP: $3,513
Verde B: $2,415
Naranja B: $1,927
Verde C: $1,317
Naranja C: $951
General B (de pie): $1,561
Aunque se esperaba una fuerte demanda por el regreso de Bruno Mars a la capital mexicana, el aumento en los precios ha generado un intenso debate. Por ahora, los boletos para sus presentaciones aún no se han agotado, algo poco habitual y que muchos atribuyen precisamente al incremento en los costos.
