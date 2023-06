BTS prepara sorpresa para sus fans por su 10 aniversario

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).- Desde hace 10 años, BTS hizo explotar el K-pop en el mundo. La banda está en plena "FESTA" y las sorpresas no paran de llegar. El fandom estaba algo preocupado por las "bajas" de la banda y es que dos de sus miembros están cumpliendo con su obligación de unirse al servicio. La novedad es que llegó el turno de otro de ellos, pero no todas son pálidas. Jungkook, antes de irse, dejará canciones para calmar al ARMY.

Jungkook es conocido en el ambiente como el "Golden Mknae" debido a su talento multifacético para cantar, bailar y bromear al mismo tiempo. Antes de llegar a BTS, el cantante se dedicaba al handball y soñaba con convertirse en jugador profesional.

Este no es un año más para los BTS. Se cumplen 10 años desde su primera presentación al público, cuando aún el K-pop era un género incipiente y Jungkook y sus compañeros aún no lograban los niveles de fama mundial que hoy manejan juntos y por separado.

Según trascendió en los sitios que maneja el ARMY, el 17 de junio, fecha en la que termina el "FESTA" del décimo aniversario podría salir material nuevo. El sencillo que Jungkook sacaría es una canción llamada "Me, You" que por supuesto pertenece al género K-pop.

Las nuevas canciones de Jungkook son un respiro para sus fanáticos y fanáticas de BTS ya que es de público conocimiento que una vez que este joven haya partido a cumplir con su período obligatorio en la carrera militar de su país, no volverá a hacer música, pero mientras tanto, el artista dejará material para la espera no sea tan larga y dolorosa.

Para celebrar los 10 años de BTS, las sorpresas siguen llegando y la banda acaba de anunciar el lanzamiento del tema "Lilith", un feat de SUGA con la artista Halsey. Sorpresas como esta seguirán llegando hasta el 17 de junio, día en que termina el "FESTA" y está anunciado el lanzamiento de los últimos temas de Junhkook, hasta que vuelva del servicio militar.