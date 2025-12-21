CA7TRIEL & PACO AMOROSO POSPONEN EL LANZAMIENTO

logo pulso
Por EFE

Diciembre 21, 2025 03:00 a.m.
El dúo argentino de música urbana compuesto por CA7RIEL & Paco Amoroso, que ganaron cinco premios Latin Grammy el pasado noviembre, pospuso el lanzamiento de su nuevo álbum, ´TOP OF THE HILLS´, y también postergó la subsiguiente gira. 

´TOP OF THE HILLS´ tendría que haber salido al mercado este viernes, 19 de diciembre, pero el popular dúo argentino anunció ese mismo día en redes sociales la decisión de posponer el disco y la gira "hasta nuevo aviso". 

"A nuestros fans, les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón", dijeron CA7RIEL & Paco Amoroso en redes, y añadieron: "Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar". 

Según señaló en una nota la discográfica Sony el pasado 12 de diciembre, ´TOP OF THE HILLS´, compuesto por doce temas, fue grabado durante "dos semanas electrizantes". 

