CA7TRIEL & PACO AMOROSO POSPONEN EL LANZAMIENTO

El dúo argentino de música urbana compuesto por CA7RIEL & Paco Amoroso, que ganaron cinco premios Latin Grammy el pasado noviembre, pospuso el lanzamiento de su nuevo álbum, ´TOP OF THE HILLS´, y también postergó la subsiguiente gira.

´TOP OF THE HILLS´ tendría que haber salido al mercado este viernes, 19 de diciembre, pero el popular dúo argentino anunció ese mismo día en redes sociales la decisión de posponer el disco y la gira "hasta nuevo aviso".

"A nuestros fans, les escribimos con el corazón en la mano para pedirles perdón", dijeron CA7RIEL & Paco Amoroso en redes, y añadieron: "Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar".

Según señaló en una nota la discográfica Sony el pasado 12 de diciembre, ´TOP OF THE HILLS´, compuesto por doce temas, fue grabado durante "dos semanas electrizantes".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí