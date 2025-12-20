logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Urge redistribuir la vialidad en la Z.I.

La propuesta podría provenir de la apertura de nuevas vialidades tales como la conexión de la avenida Salk con el eje 140

Por Martín Rodríguez

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Urge redistribuir la vialidad en la Z.I.

Lo que se debe generar son diferentes accesos hacia la Zona Industrial y de ninguna manera tratar de acotar los horarios de paso de los camiones o de los vehículos, porque varían tanto temas sindicales como los horarios de trabajo y de productividad, advirtió el investigador universitario Benjamín Alva Fuentes.

Dijo que la propuesta de nuevas formas de distribución de tráfico podría provenir de la apertura de nuevas vialidades tales como la conexión de la avenida Salk con el eje 140 y éste a su vez con el municipio de Villa de Pozos y la carretera a Rioverde.

Recordó que la zona metropolitana de San Luis Potosí ya rebasa el millón de habitantes y eso lleva a la obligación de rediseñar las estrategias de movilidad, de manera que el flujo vehicular sea redistribuido, pero también a generar infraestructura que apueste al uso del vehículo, que haya soluciones al transporte masivo y a que sea recuperada la ciudad de los 15 minutos.

Dijo que se tiene que generar tanto la infraestructura como la estrategia para redistribuir la vialidad, evitando la competencia procurando una movilidad completa de manera masiva y rápida, buscando que cada cual se desenvuelva en el espacio que le corresponde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por esa causa, consideró que es urgente y bastante necesario que las autoridades planeen la forma en que el tráfico será distribuido de diferente manera, utilizando vialidades que vayan más allá de los proyectos que ya funcionan.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    EU sanciona a varios familiares de la esposa de Maduro por corrupción
    EU sanciona a varios familiares de la esposa de Maduro por corrupción

    EU sanciona a varios familiares de la esposa de Maduro por corrupción

    SLP

    EFE

    PVEM asegura que ganará en SLP con o sin Ley Gobernadora
    PVEM asegura que ganará en SLP con o sin Ley Gobernadora

    PVEM asegura que ganará en SLP con o sin "Ley Gobernadora"

    SLP

    Pulso Online

    Tras la polémica, Manuel Velasco afirma que el partido cuenta con respaldo ciudadano

    Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente en Tamazunchale
    Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente en Tamazunchale

    Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente en Tamazunchale

    SLP

    Redacción

    La desaparición de un adolescente activa la Alerta Amber en Tamazunchale

    Se llevan gorros y bufandas de esculturas de Timoteo
    Se llevan gorros y bufandas de esculturas de Timoteo

    Se llevan gorros y bufandas de esculturas de Timoteo

    SLP

    Rolando Morales

    En algunos casos se logró recuperar parte de los adornos por intervención de personal de las áreas de Turismo y Cultura