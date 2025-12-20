Urge redistribuir la vialidad en la Z.I.

Lo que se debe generar son diferentes accesos hacia la Zona Industrial y de ninguna manera tratar de acotar los horarios de paso de los camiones o de los vehículos, porque varían tanto temas sindicales como los horarios de trabajo y de productividad, advirtió el investigador universitario Benjamín Alva Fuentes.

Dijo que la propuesta de nuevas formas de distribución de tráfico podría provenir de la apertura de nuevas vialidades tales como la conexión de la avenida Salk con el eje 140 y éste a su vez con el municipio de Villa de Pozos y la carretera a Rioverde.

Recordó que la zona metropolitana de San Luis Potosí ya rebasa el millón de habitantes y eso lleva a la obligación de rediseñar las estrategias de movilidad, de manera que el flujo vehicular sea redistribuido, pero también a generar infraestructura que apueste al uso del vehículo, que haya soluciones al transporte masivo y a que sea recuperada la ciudad de los 15 minutos.

Dijo que se tiene que generar tanto la infraestructura como la estrategia para redistribuir la vialidad, evitando la competencia procurando una movilidad completa de manera masiva y rápida, buscando que cada cual se desenvuelva en el espacio que le corresponde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por esa causa, consideró que es urgente y bastante necesario que las autoridades planeen la forma en que el tráfico será distribuido de diferente manera, utilizando vialidades que vayan más allá de los proyectos que ya funcionan.