Camila Fernández rinde homenaje a Vicente Fernández a cuatro años de su muerte

Vicente Fernández solía decir que veía su reflejo en Camila. Fue la primera de sus nietos en confesarle que quería dedicarse a la música y, a partir de entonces, ambos forjaron un vínculo especial marcado por el canto.

A cuatro años de la muerte del "Charro de Huentitán", quien falleció el 12 de diciembre, la hija de Alejandro Fernández decidió honrar su memoria con un emotivo homenaje.

Días antes del aniversario luctuoso, la artista de 28 años compartió en redes sociales un fragmento de un video en el que interpreta "Volver, volver", uno de los temas más emblemáticos de su abuelo. En las imágenes, Camila aparece vestida con un traje azul de charra y en varias ocasiones levanta la mirada al cielo mientras entona la canción.

"Miércoles de terapia musical", escribió junto a la publicación, que rápidamente recibió mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron el talento que heredó del legendario intérprete.

Este viernes, Camila volvió a recordar a "Chente" con una serie de fotografías inéditas.

En una de ellas aparece "Chente" cargando a una bebé, y en otra se le ve junto a su padre, Alejandro Fernández, sobre el escenario. "Te extraño", escribió la cantante, refiriéndose a su abuelo como "Tata", el apodo con el que lo llamaba en privado.

El valioso consejo que Vicente Fernández le dio a Camila

Aunque hoy la música ranchera define su carrera, Camila Fernández confesó que en los inicios estaba convencida de que su camino era el pop, una decisión que le generó frustración al no sentirse completamente cómoda. Fue Vicente Fernández quien la animó a explorar el mariachi y la llevó por primera vez a un estudio de grabación.

"Fue idea de mi abuelo que grabara un álbum de mariachi. Yo pensaba: ´seguro va a querer que grabé canciones ya existentes´, pero le dije: ´No, Tata, yo voy a escribir las canciones´", relató en una entrevista con Rolling Stone publicada este año.

En otra charla para el programa de radio La Kalle 96.9, Camila también recordó que, en sus últimas conversaciones antes del fallecimiento del cantante, Vicente Fernández le dejó el reto de escribir canciones de mariachi. Comprometida con ese consejo, comenzó a trabajar en su álbum y aún tuvo la oportunidad de compartir con él el proceso y hablar sobre el proyecto.