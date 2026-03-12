Carlos Cuevas responde a acusaciones legales de Aída Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La guerra de declaraciones entre el cantante

y su hermana

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

continúa, después de que la cantante asegurara que ganó elque enfrentaba con su hermano desde hace años, y que ahora es él quien deberá pagarle 25 millones de pesos por daño moral.Eldicha resolución y afirmó que eso es, que ely que él estápor sus abogados."Es un, una, estoypor mis abogados; por lo pronto vamos a dejar que hable y que hable", dijo al canal de YouTubeCuevas asegura que laestá presente en lay que por eso actúa como lo hace, niega que en algún momento de su vida hubiera perdido el piso como su hermana lo afirma, y recordó que durante 50 años fueron unidos, ella lloró con él sus penas, convivió junto a sus hijos y trabajaron juntos."Ya nada me sorprende, cada tres meses o cada mes se le ocurre salir con lo mismo, pero ahora aumentado, como no puede destruir con unale va", expresó.Carlos dijo quede que su hermana destruya su carrera, pues asegura que mucha gente, y aunque afirma que tiene material que mostraría secretos sobre su hermana, dice que no los sacaría a la luz porque se trata de su hermana y por respeto a que es una mujer, una dama y porque él no es así.El cantante de dijo que le consta que su hermana sí ha recurrido a la, sin embargo, no tiene medio porquey porta siempre unaCuevas reflexionó sobre elque según él le tiene su hermana, el mismoque siente por sus exparejas, por lo que cuestionó si no será que Aída esté enamorada de él, pues sólo así se explicaría su actuar."Cada vez que termina una relación, losson lo peor, le pegaban uno le salió gay... siempre sale a hablar mal, como ya no se casó, yo hasta estoy pensando, ¿no estará enamorada de mi?; es que está ilógico que esté haciendo todas estas cosas, elque siente contra mí, ese mismoque sentía contra sus exparejas", apuntó.apoyó e impulsó la carrera de su hermanodesde los inicios de este, incluyendo su presentación en programas como "".Tras años de pleito,admite que, si su hermana le pide disculpas, laElde los hermanos surgió pora sus padres y declaraciones sobre laentre ambos.