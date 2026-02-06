Carlos Rivera defiende su relación con Cynthia Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 6 (EL UNIVERSAL).- La historia de amor entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez ha estado rodeada de cuestionamientos y suspicacias; desde que eran novios y casi lo mantuvieron en secreto, se decían cosas sobre lo real o no de esa relación que aunque se sigue manteniendo alejada de los reflectores, cada vez está más sólida con un matrimonio y un hijo.

El cantante y la conductora no suelen responder a críticas ni chismes sobre su relación, no lo hicieron durante los años en los que fueron novios, y tampoco ahora que son esposos; en 2022 anunciaron su compromiso y se casaron en junio en Ribera del Duero, España; un año después, en agosto de 2023, nació su primer hijo, León.

Sin embargo, la cantante Toñita insinuó que el matrimonio entre Carlos y Cynthia es simulado: "lo que se ve no se juzga", dijo.

Al parecer, sus declaraciones llegaron a los oídos del cantante, quien en plena promoción de su nueva gira "Vida Tour", respondió muy a su estilo y sin mencionar nombres.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Reconoció que lo que la gente piense sobre él es algo que no puede controlar, que no es la primera vez que pasa y que seguramente no será la última, pues como famoso sabe que los comentarios y habladurías estarán siempre presentes -

"Que la gente creo o no unas cosas no lo puedes controlar, hagas lo hagas, digas lo que digas igual la gente va a hablar, la gente va a decir, va a creer o no va a creer, pero para mí lo más importante, como dice mi canción 'Digan lo que digan', habla perfectamente de esto; no me está pasando ahora, esto es de mucho tiempo y seguirá pasando probablemente", expresó en entrevista para "Ventaneando".

Carlos enfatizó que lo que ha hecho con su vida no ha sido para agradar o no a la gente, y que por eso mismo no se muestra con su esposa en portadas de revistas ni lo harán; él habla de su amor por Cynthia y por su hijo León a través de sus canciones.

"No he hecho nada de mi vida para agradar a nadie, en mi música sí, por eso no mostramos nada, nunca nos han visto ni en revistas, ni en las portadas, ni en la boda, ni nada, ni lo verán, lo hemos guardado para nosotros y vale todo", expresó.

Para Carlos Rivera es muy especial el escenario en el que está ensayando, pues hace 22 años ahí mismo cantaba en "La Academia", programa que ganó y lo lanzó al ambiente artístico; en ese lugar conoció a Cynthia, su esposa.

"Aquí la conocí, aquí me enamoré de ella desde que la vi, recuerdo cómo estaba vestida", dijo emocionado; para el cantante, su vida personal es como si fuera una caja fuerte; el no mostrarse como pareja ante el mundo, dice, es lo que los ha ayudado a estar a estar ya tantos años juntos.