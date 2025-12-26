Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez comparten momentos familiares con su hijo León

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- Navidad es un buen día para mostrarse en familia, y el cantante Carlos Rivera y su esposa Cynthia Rodríguez aprovecharon la oportunidad para compartir fotos familiares en la que como pocas veces, mostraron lo mucho que ha crecido su hijo León.

La pareja, que mantuvo su relación sentimental casi en secreto, dio a conocer en redes el nacimiento de su primogénito el 3 de agosto de 2023, desde entonces, poco a poco han compartido algunos detalles de su vida en familia en Casa Huamantla, Tlaxcala.

Por ejemplo, el cantante de 39 años le compuso el tema "La mejor canción", y en el video aparece él con el pequeño que se muestra caminando y jugando con pintura; el intérprete de "Te esperaba" confiesa en la canción que su hijo es lo mejor que le ha pasado en la vida.

"Eres la belleza en su definición, eres la alegría en su mejor versión, lo más increíble que me sucedió, la manifestación de todo lo bendito", canta en el inicio del tema lanzado en junio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La exconductora de "Venga la Alegría" compartió que su hijo León ingresó a la escuela este 2025, y para sus dos años organizaron una fiesta temática inspirada en la película "Río"; en redes postearon fotos donde ambos padres aparecen con el menor protegiendo siempre su rostro.

Cynthia Rodríguez, fan número uno de su esposo, ha compartido con regularidad los retos a los que se ha enfrentado como madre primeriza, también se ha dado el tiempo para acompañar al cantante a conciertos y a entrega de premios, momentos de escape en los que han dejado al pequeño León al cuidado de sus abuelos.

En esta Navidad 2025, la pareja, una de las más queridas en redes sociales, compartieron fotos en familia y una en particular en la que Carlos Rivera aparece cargando a León, la foto hizo suspirar a los fans, quienes recordaron una imagen parecida en la que el cantante cargó entre sus brazos a su hijo que entonces era muy pequeño.

"¡Feliz Navidad! Que Dios llene de felicidad cada hogar y cada familia. Que la paz reine en los corazones y la felicidad inunde las almas. ¡Jesús ha nacido!", escribió en el mensaje con el que acompañó dicha fotografía.

Los seguidores del cantante destacaron lo mucho que ha crecido León, quien podría tener un hermano este 2026, pues la pareja desea agrandar la familia.