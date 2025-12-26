Película retrata secuelas emocionales tras la pandemia

¿Qué pasó después del confinamiento por Covid-19 en México? Las cifras arrojaron que la depresión y ansiedad creció en un 25% y la violencia intrafamiliar en un 34%, pero poco se habló de ello y en el mundo del entretenimiento fue un tema casi dejado de lado.

Pero hubo un cineasta, Pablo de Antuñano, quien realizó un convenio con la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y se dio cuenta de que tras la pandemia de tres años (2020-2023) los trastornos emocionales incrementaron significativamente, cuando todos hablaban de vacunas e inmunización.

Así que comenzó a escribir un guion que abordara la temática y creó "La familia perfecta", película que estrenará el mes próximo en salas, llevando en el elenco a Claudia Goytia, Alejandro Gazque, Melisa Reynoso, Paulina de Lira, Leo Hernández y Rebeca Garvel.

"La película habla de la ansiedad, la depresión, trastornos alimenticios, la adicción, cosas que pasaron, que se incrementaron, pero que no se hablaron", dice De Antuñano.

"Es la historia de una familia que inicia una vez que se levanta el confinamiento, la emergencia sanitaria, y transcurre a lo largo de una semana, nos vamos con un día en cada historia", detalla.

La idea fue hacer un retrato realista de lo ocurrido en esas fechas, así que se habló con especialistas en la materia y quienes experimentaron esas experiencias.

"Fue salirse del molde de las comedias, de los narcos y pues sí es un tema triste, pero fue algo que efectivamente pasó. Hubo muchos muertos, pero poco se habló de la salud mental, un daño a mediano y largo plazo que causó el no vernos, abrazarnos, hablar, besarnos y es algo de lo que apenas vamos a ver (las consecuencias)", explica.

"Ahora nos vemos inmersos en la frivolidad del like (en redes sociales) en lugar de que construyamos nuevos planes de vida más concretos", apunta el realizador.

"La familia perfecta" llegará a salas nacionales en la última semana de enero, luego de haber participado en festivales como los de Florencia, BAFICI, Amsterdam, Milán, Beijing, Tokio y Londres.

"Trata de ser autocrítica y de ver que las nuevas pandemias (psicológicas) son más letales y mortales que un virus, porque son invisibles.

"Ha conectado porque en todos los países hubo preocupación por el tema de las vacunas, el cómo se comercializaban, las medidas en paquetes económicos, de contención de crisis, pero no en salud mental", expresa el director.

"La familia perfecta", rodada en 2024, es una producción de La Konstancia Films y una duración de dos horas. El guion es responsabilidad de José Luis Trejo y la fotografía, de Ernesto Montoya.