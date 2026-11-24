Tecate Pa'l Norte 2027 anuncia line up
El festival se realizará del 26 al 28 de marzo en el Parque Fundidora en Monterrey
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Tecate Pa'l Norte 2027 acaba de revelar su cartel oficial de talento que tomará el Parque Fundidora del 26 al 28 de marzo, aquí te decimos quiénes son los headliners y las bandas que hay que tener en cuenta.
Cartel oficial y artistas destacados
Travis Scott, Milo J, la máxima nómina a los Grammy, Raye, Angine de Poitrine, Post Malone, Avenged Sevenfold y Young Miko son solo algunos de los nombres "fuertes".
El festival de Monterrey, Nuevo León lleva años siendo uno de los que mayor convocatoria de grandes personalidades musicales tiene y la edición 2027 no se quedó atrás.
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Para darse una idea de la potencia que tiene en su cartel oficial, exponentes como El Malilla, Cara Delevigne o Cachirula se leen en las letras pequeñas de su line up, aquí te dejamos el listado completo por día:
Fechas y programación por día
Viernes - 26 marzo
TRAVIS SCOTT
THE NEIGHBOURHOOD
CAIFANES
LATIN MAFIA
RAYE
MILO J
KASABIAN
ANGINE DE POITRINE
DEADMAUS
POLO & PAN
RIIZE
WOS
BOYS NOIZE
GERA MX
KE PERSONAJES
JULIA WOLF
BENNY IBARRA
LA LEYENDA
XIMENA SARINANA
UNDERSCORES®
FRANC MOODY®
ATERCIOPELADOS
ODISSEO
C.R.O + HOMER
EL MERO MERO
THE WOOKIES
JACINTO
LOS VAGUENS
ESTRAMBOTICOS
DAAZ
CHUWI
PALOMA MORPHY
RESORTE
ADRIAN COTA
ERICH
CARDELLINO
MARILINA BERTOLDI
ANGELA TORRES
Sábado - 27 marzo
POST MALONE
AVENGED SEVENFOLD
MARTIN GARRIX
HOMBRES G
YOUNG MIKO
FONTAINES D.C.
TOMORA
SPOSI
ARCADE FIRE
SANTA PRAIA
SOFI TUKKER
BABASONICOS
KASE.O
SPOON
ED MAVERICK
VICTOR MENDIVIL
CUARTETO DE NOS
KINKY
BANDALOS CHINOS*
PISO 21
LEON BRIDGES*
LOLA INDIGO
KASABLANCA LUCH
JESSE BAEZ
ELA TAUBERT
ODISSEO*
TIMO
BOOMBOX CARTEL
COLLECT 200
BARRY B
CULTURE WARS
CLUBZ
JORSSHH
SHOWING TEETH
LA HABITACIÓN ROJA
ANA SOFI W
BIG JAVY
SPIKA
BUFFALO BLANCO
Domingo - 28 marzo
CHARLI XCX
JULIÓN ÁLVAREZ
EMPIRE OF THE SUN
JOJI
THE WAR ON DRUGS
KENIA OS
HUGEL
LEON BRIDGES
FOBIA
MK
AUTENTICOS DECADENTES
JULIETA VENEGAS
FONSECA
ED MAVERICK*
EL MALILLA
BANDALOS CHINOS
RALPHIE CHOO
CARA DELEVINGNE
CACHIRULA & LOOJAN
BRUSES
LADRONES
POL GRANCH
DEPRESION SONORA
LASZEWO
ÍÑIGO QUINTERO
NICOLA CRUZ®
LA TEXANA
KAIA LANA
CONOCIENDO RUSIA
LNG/SHT
REY PILA
LA RAMONA.
Este es el cartel oficial de Tecate Pa'l Norte 2027, por ahora los abonos y boletos por día no están a la venta, pues la única fase que se liberó a inicios de noviembre fue la "Tempranera" que se agotó en horas.
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