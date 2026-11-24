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Christina Applegate dijo, recientemente, que fue mal diagnosticada y que, en realidad, nunca ha padecido esclerosis múltiple, sin embargo, la actriz se ha sincerado, expresando que preferiría ser portadora de la enfermedad a no conocer qué es el padecimiento que le ha causado todos los síntomas que la han aquejado en los últimos cinco años.

Diagnóstico erróneo y sus consecuencias

En su podcast "MesSy", Applegate no pudo contener el llanto, por la incertidumbre que la invade desde que sus doctores confirmaron que no tiene esclerosis múltiple, como se le indicó en 2021, pues a pesar que todos a su alrededor, creen que es una buena noticia, para ella no ha sido así, pues tampoco sabe cuál es la enfermedad que padece.

"El doctor entró a mi habitación y dijo "enhorabuena, no tienes esclerosis múltiple, yo no estaba nada contenta, todos los demás estaban muy contentos, no he mejorado, al contrario, he empeorado, así que estoy de vuelta en el punto de partida, sin saber qué me pasa", expresó.

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Impacto personal y social del diagnóstico erróneo

También reveló que ese diagnóstico erróneo la llevó a perder su empleo y también el estilo de vida que mantenía por esa época, pero, al menos podía reconocerse con una comunidad de personas que padecen esclerosis y, ahora, la inundan sinfín de preguntas acerca de qué es lo que podría estar ocurriéndole porque, los síntomas que la aquejan no han cesado y sigue teniendo que hacer uso de silla de ruedas o un bastón para trasladarse.

"Todavía tengo que usar silla de ruedas cuando voy al consultorio médico, no puedo caminar desde el auto hasta la habitación, sigo en esta situación, no pasó nada mágico cuando la doctora me dijo ´no tienes esclerosis múltiple´, todo lo que hacía tenía una razón y, ahora, no tengo una razón y eso me resulta muy inquietante y muy confuso".

Esta postura ha sido criticada por algunos seguidores de la actriz de "Married... with children", que señalan que debería de estar agradecida por no padecer una enfermedad crónica e incurable como lo es la esclerosis múltiple, sin embargo, la actriz afirma que no repara en ese tipo de comentarios y, en cambio, hay otros que le han abierto el panorama.

Una usuaria le preguntó que, si quizá, había pensado en la posibilidad de una presunta fuga en sus implantes mamarios podría ser la causante de los síntomas que la aquejan, pues confesó que, luego de la doble mastectomía a la que se sometió en 2008, por el cáncer de seno que padecía, atravesó una cirugía reconstructiva, en la que le colocaron implantes los que, desde años, habría tenido que cambiar, pero que, hasta la fecha, no lo ha hecho.

"El único mensaje que alguien me envió y, me pareció interesante y, en lo que llevo pensando años es el de envenenamiento por implantes mamarios, ya hace mucho que debería habérmelos hecho reemplazar, y juro que, en los últimos cinco años, he pensado y, ¿si hay fugas y me están envenenando?", expresó.