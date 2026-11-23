Luis Miguel lanzará música inédita tras casi 10 años de espera
El cantante mexicano publicará su nueva producción el 3 de diciembre en Spotify México
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Después de semanas de rumores y casi 10 años de espera, Luis Miguel lanzará nueva música.
La noticia fue dada a conocer esta misma tarde a través de las redes de Spotify México, donde publicaron una imagen del cantante que bien podría ser la portada de su nuevo disco o sencillo.
La fotografía fue acompañada, además, por la fecha en la que esta producción llegará a la plataforma y, para sorpresa de sus fans, ocurrirá más pronto de lo que pensaban.
"Luis Miguel, 3 de diciembre", se lee en el mensaje.
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Último álbum y expectativa
La última vez que "El Sol" sacó un disco fue en 2017, cuando publicó "¡México por siempre!" que incluía temas como "La fiesta del mariachi" y "Soy lo prohibido".
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